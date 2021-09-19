Бульвар Шоубиз
 
19 сентября, 2021
 
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"Какое это счастье", "Очень трогательно". Осадчая и Горбунов показали младшего сына, которому исполнился месяц

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Осадчая и Горбунов с сыновьями четырехлетним Иваном и Даниилом, которому сегодня исполнился месяц
Осадчая и Горбунов с сыновьями – четырехлетним Иваном и Даниилом, которому сегодня исполнился месяц
Фото: gorbunovyuriy / Instagram

Украинская телеведущая Катя Осадчая 19 сентября выложила в Instagram фотографию с мужем – телеведущим и продюсером Юрием Горбуновым – и их младшим сыном Даниилом, которому сегодня исполнился ровно месяц.

"Нашему Даниилу сегодня месяц. Первый маленький день рождения. Месяц, который мы учились быть родителями сразу двух маленьких детей. Юра, спасибо, что мы во всем команда", – подписала снимок 38-летняя Осадчая.

Горбунов тоже поделился на своей странице в соцсети семейными фотографиям и с младшим, и со старшим сыновьями.

"У нас сегодня юбилей! Нашему младшему один месяц! Расти, сыночек, здоровым и счастливым! Поздравляю тебя, моя Катя", – написал 51-летний Горбунов.

Посты телеведущих в сумме набрали почти 90 тыс. лайков и больше 450 комментариев.

"Высшее проявление любви – это маленький ангелочек в ваших нежных и надежных руках!" – написала ludmila_serb.

"Какое трогательное фото! Примите поздравления!" – прокомментировала nataliakoshkina1971.

"Очень трогательная фотография!" – признался bondar_accessories.

"Какое это счастье", – считает lorafrolenkova.

Контекст:

Катя Осадчая и Юрий Горбунов поженились в 2017-м. В том же году у пары родился сын Иван. Спустя четыре года, 19 августа 2021 года, у супругов родился второй сын.

Для Осадчей новорожденный стал третьим ребенком – в отношениях с бизнесменом Олегом Полищуком ведущая в 2002 году родила первенца Илью. В этом году он окончил школу и поступил в Мэрилендский университет в США.

Теги: дети, телеведущая, Катя Осадчая, Юрий Горбунов, семья, телеведущий, продюсер, мать, отец, родители
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