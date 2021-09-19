"Какое это счастье", "Очень трогательно". Осадчая и Горбунов показали младшего сына, которому исполнился месяц

Осадчая и Горбунов с сыновьями – четырехлетним Иваном и Даниилом, которому сегодня исполнился месяц Фото: gorbunovyuriy / Instagram

"Нашему Даниилу сегодня месяц. Первый маленький день рождения. Месяц, который мы учились быть родителями сразу двух маленьких детей. Юра, спасибо, что мы во всем команда", – подписала снимок 38-летняя Осадчая.

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Горбунов тоже поделился на своей странице в соцсети семейными фотографиям и с младшим, и со старшим сыновьями.

"У нас сегодня юбилей! Нашему младшему один месяц! Расти, сыночек, здоровым и счастливым! Поздравляю тебя, моя Катя", – написал 51-летний Горбунов.

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Посты телеведущих в сумме набрали почти 90 тыс. лайков и больше 450 комментариев.

"Высшее проявление любви – это маленький ангелочек в ваших нежных и надежных руках!" – написала ludmila_serb.

"Какое трогательное фото! Примите поздравления!" – прокомментировала nataliakoshkina1971.

"Очень трогательная фотография!" – признался bondar_accessories.

"Какое это счастье", – считает lorafrolenkova.