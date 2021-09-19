"Какое это счастье", "Очень трогательно". Осадчая и Горбунов показали младшего сына, которому исполнился месяц

"Нашему Даниилу сегодня месяц. Первый маленький день рождения. Месяц, который мы учились быть родителями сразу двух маленьких детей. Юра, спасибо, что мы во всем команда", – подписала снимок 38-летняя Осадчая.
View this post on Instagram
Горбунов тоже поделился на своей странице в соцсети семейными фотографиям и с младшим, и со старшим сыновьями.
"У нас сегодня юбилей! Нашему младшему один месяц! Расти, сыночек, здоровым и счастливым! Поздравляю тебя, моя Катя", – написал 51-летний Горбунов.
View this post on Instagram
Посты телеведущих в сумме набрали почти 90 тыс. лайков и больше 450 комментариев.
"Высшее проявление любви – это маленький ангелочек в ваших нежных и надежных руках!" – написала ludmila_serb.
"Какое трогательное фото! Примите поздравления!" – прокомментировала nataliakoshkina1971.
"Очень трогательная фотография!" – признался bondar_accessories.
"Какое это счастье", – считает lorafrolenkova.
Катя Осадчая и Юрий Горбунов поженились в 2017-м. В том же году у пары родился сын Иван. Спустя четыре года, 19 августа 2021 года, у супругов родился второй сын.
Для Осадчей новорожденный стал третьим ребенком – в отношениях с бизнесменом Олегом Полищуком ведущая в 2002 году родила первенца Илью. В этом году он окончил школу и поступил в Мэрилендский университет в США.