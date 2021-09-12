"Таких, как ты, на свете не бывает". Горбунов поздравил Осадчую с днем рождения

"Моя дорогая Катюша! Таких, как ты, на свете не бывает! Пусть каждый твой день в жизни будет наполнен положительными эмоциями и счастьем! Спасибо тебе за любовь, за детей, за нежность и доверие! Люблю тебя безумно", – признался он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Продюсер.Телеведучий (@gorbunovyuriy)

Осадчая написала в Instagram, что год назад не представляла, что 38-й день рождения будет встречать в статусе многодетной мамы.

"Мои 37 были насыщенны событиями и сюрпризами, чего только стоит беременность. Я очень хорошо помню свою маму в 38, мы полетели вместе в Париж, я – на долгие два года, а мама – на две недели – посмотреть, как я устроилась. Мама нас кормила ужинами и гуляла по Парижу, пока я ходила по кастингам. Я очень гордилась, что у меня такая современная мама", – отметила ведущая.

Она добавила, что надеется на то, что ее старший сын Илья тоже гордится, что Осадчая современная.

"По ощущениям мне все еще 25. Просто теперь я еще и мама троих сыновей", – заявила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

Телеведущая Леся Никитюк поздравила в комментариях Осадчую.

"Катя, ты всегда будешь роскошной. Люблю", – написала Никитюк.