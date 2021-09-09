Минцифры отреагировало на жалобу Кати Осадчей о невозможности зарегистрировать ребенка через "Дію"

Осадчую заверили, что в ближайшее время она получит свидетельство о рождении третьего сына Скриншот: kosadcha / Instagram

"Команда "еМалятко" свазалась с Екатериной Осадчей и помогла ей с получением услуги. Сейчас свидетельство [о рождении ребенка] на стадии оформления и будет отправлено в ближайшее время ведущей", – говорится в сообщении, имеющемся в распоряжении редакции.

Вечером 8 сентября 37-летняя Осадчая, которая недавно в третий раз стала мамой, пожаловалась, что больше часа пыталась зарегистрировать сына через "Дію", но ей это так и не удалось.