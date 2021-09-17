"Как он туда поместился?", "Вы хоть его достали?" Горбунов показал сидящего в вазе старшего сына

"Волшебная лампа Алладина", – подписал фото Горбунов.

"А как он туда поместился?" – удивились в сети.

"Вы хоть его оттуда достали?" – поинтересовались фолловеры.

"Похож на папку", – прокомментировали фото подписчики ведущего.

Контекст:

Юрий Горбунов женат на коллеге – телеведущей Кате Осадчей. Они поженились в 2017 году. У пары есть сын Иван (2017). 19 августа 2021 года у супругов родился второй сын. Горбунов и Осадчая назвали младшего сына Даниилом.

Для Осадчей новорожденный стал третьим ребенком – в отношениях с бизнесменом Олегом Полищуком ведущая в 2002 году родила первенца Илью. В этом году он окончил школу и поступил в Мэрилендский университет в США.