"Сколько любви в этой фотографии". Горбунов показал фото с младшим сыном, которому скоро исполнится месяц

"С любовью на одном дыхании!" – написал 51-летний Горбунов, добавив к посту хештеги "наш младший", "сыночек" и "любовь".

"Какие милые", ­– прокомментировала anutka_1239.

"За секунду до падения соски", – заметила tvoya_nedo_lubov.

"Сколько любви в этой фотографии", – написала vitastratiichuk7201.

Контекст:

Юрий Горбунов женат на коллеге – телеведущей Кате Осадчей. Они поженились в 2017 году. У пары есть сын Иван (2017). 19 августа 2021 года у супругов родился второй сын. Горбунов и Осадчая назвали младшего сына Даниилом.

Для Осадчей новорожденный стал третьим ребенком – в отношениях с бизнесменом Олегом Полищуком ведущая в 2002 году родила первенца Илью. В этом году он окончил школу и поступил в Мэрилендский университет в США.