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22 сентября, 2021
 
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Осадчая назвала имя коллеги, которая отказывается давать интервью для "Світського життя"

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Осадчая является бессменной ведущей "Світсього життя"
Осадчая является бессменной ведущей "Світсього життя"
Фото: svitsketv / Instagram

Ведущая программы "Світське життя" на "1+1" Катя Осадчая, 22 сентября, отвечая на вопросы фолловеров в Instagram Stories, рассказала, что ей не удается взять интервью у своей коллеги, украинской ведущей Ольги Фреймут.

Осадчая не назвала причин, по которым Фреймут отказывается с ней общаться для этого проекта.

Скриншот: svitsketv / Instagram
Скриншот: svitsketv / Instagram

Контекст:

Программа "Світське життя" впервые вышла на экраны в 2005 году. С 2008 года проект выходит на канале "1+1". Осадчая является бессменной ведущей этой передачи. С 5 сентября 2021 года программа выходит в эфир по воскресеньям в 18.30Ранее передача выходила поздно вечером по субботам.

Ольга Фреймут родилась в 1982 году в городе Новый Роздол Львовской области. Фреймут – фамилия ее мамы, по отцу телеведущая – Конык. Она вела шоу "Подъем", "Ревизор" на "Новом канале", "Голос країни", "Інспектор Фреймут" на "1+1", "Роман с Ольгой" на "Интере". Была участницей шоу "Танцы со звездами" на "1+1".

В марте 2020 года Фреймут получила диплом Академии этикета Debrett's. В настоящее время ведущая в своем микроблоге публикует ролики, в которых рассказывает, как согласно этикету следует делать на людях те или иные действия.

Теги: телеведущая, Ольга Фреймут, Катя Осадчая
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