Можно ли тыкать пальцем в людей и как правильно носить сумочку. Советы по этикету от Фреймут

Телеведущая рассказала, что тыкать пальцем можно, но только на неживые предметы. На людей – запрещено.

Прикрывать рот во время кашля, по словам Фреймут, можно только левой рукой. Правая – для приветствия, левая – для остальных дел. Это касается и ношения сумки на ремне – только на левом плече.

Если за столом просят передать соль, то вместе с ней нужно передавать и перец.

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