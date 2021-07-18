Можно ли тыкать пальцем в людей и как правильно носить сумочку. Советы по этикету от Фреймут

Телеведущая рассказала, что тыкать пальцем можно, но только на неживые предметы. На людей – запрещено.
Прикрывать рот во время кашля, по словам Фреймут, можно только левой рукой. Правая – для приветствия, левая – для остальных дел. Это касается и ношения сумки на ремне – только на левом плече.
Если за столом просят передать соль, то вместе с ней нужно передавать и перец.
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Ольга Фреймут родилась 25 февраля 1982 года в городе Новый Роздол Львовской области. Фреймут – фамилия ее мамы, по отцу телеведущая – Конык. Она вела шоу "Подъем", "Ревизор" на "Новом канале", "Голос країни", "Інспектор Фреймут" на "1+1", "Роман с Ольгой" на "Интере". Была участницей шоу "Танцы со звездами" на "1+1".
В марте 2020 года Фреймут получила диплом Академии этикета Debrett's.