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04 октября, 2021
 
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Осадчая объяснила, почему после съемок в Трускавце ехала на вокзал на полицейской машине с включенными мигалками

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Осадчая: Я с благодарностью откликнулась на предложение о помощи, ведь мне крайне важно было успеть на утреннее кормление малыша
Осадчая: Я с благодарностью откликнулась на предложение о помощи, ведь мне крайне важно было успеть на утреннее кормление малыша
Фото: kosadcha / Instagram

Украинская ведущая Катя Осадчая 4 сентября в Instagram прокомментировала скандал, вызванный ее поездкой на полицейском автомобиле с включенными мигалками.

"Хочу извиниться перед всеми, кого возмутил мой недавний пост о том, как полиция помогла мне успеть на поезд после поздней съемки. Я с благодарностью откликнулась на предложение о помощи, ведь мне крайне важно было успеть на утреннее кормление малыша (19 августа Осадчая в третий раз стала матерью. – "ГОРДОН"), а, учитывая задержку на съемках, других вариантов попасть на поезд не было. Поэтому прошу прощения за этот случай, спешка кормящей мамы с работы не должна была стать скандалом", – написала она.

Контекст:

1–3 октября в Трускавце проходило выездное заседание фракции "Слуга народа". Осадчая присутствовала на мероприятиях как ведущая программы "Світське життя" на "1+1". После окончания съемок она разместила в Instagram Stories серию роликов, показав, как вместе со съемочной группой едет на вокзал на автомобиле патрульной полиции с включенными мигалками. Ведущая также обнародовала фото с полицейскими, сообщив, что благодаря их помощи не опоздала на поезд. Публикация Осадчей вызвала в сети резонанс, а сама ведущая вскоре удалила ролики.

Теги: полиция, скандал, телеведущая, Катя Осадчая
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