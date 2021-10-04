Осадчая объяснила, почему после съемок в Трускавце ехала на вокзал на полицейской машине с включенными мигалками

"Хочу извиниться перед всеми, кого возмутил мой недавний пост о том, как полиция помогла мне успеть на поезд после поздней съемки. Я с благодарностью откликнулась на предложение о помощи, ведь мне крайне важно было успеть на утреннее кормление малыша (19 августа Осадчая в третий раз стала матерью. – "ГОРДОН"), а, учитывая задержку на съемках, других вариантов попасть на поезд не было. Поэтому прошу прощения за этот случай, спешка кормящей мамы с работы не должна была стать скандалом", – написала она.

View this post on Instagram Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)