"Ну а как иначе? Звезда". Осадчая похвасталась, как мчала на полицейском авто с мигалками на вокзал, но вскоре удалила видео

Осадчая удалила видео, на котором запечатлено, как она со съемочной группой мчит на полицейском авто с мигалками Фото: kosadcha / Instagram

Осадчая также поделилась коротким видео, на котором запечатлено, как полицейские помогают ей загрузить в служебный автомобиль сумки, а после ведущая сфотографировалась вместе с людьми в форме.

"Если бы не ребята, то махали бы поезду вслед рукой", – подписала фото с полицейскими Осадчая.

Скриншот: kosadcha / Instagram

Вскоре ведущая удалила фото и видео, но их сохранила и обнародовала на своей странице в Facebook журналист Екатерина Некреча.

"Ну а как иначе? Звезда", – прокомментировал публикацию пользователь сети Олег Лемко.

"А почему полиция сопровождала? На каких основаниях? Кто это оплатил?" – поинтересовались в сети.

"А можно же было и начальника вокзала набрать, чтобы поезд подзадержали, и Катя бы не нервничала, гоняясь", – написала Валерия Егошина.

Осадчая пока не комментировала поездку на вокзал на служебном автомобиле полиции с включенными мигалками.