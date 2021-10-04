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04 октября, 2021
 
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"Ну а как иначе? Звезда". Осадчая похвасталась, как мчала на полицейском авто с мигалками на вокзал, но вскоре удалила видео

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Осадчая удалила видео, на котором запечатлено, как она со съемочной группой мчит на полицейском авто с мигалками
Осадчая удалила видео, на котором запечатлено, как она со съемочной группой мчит на полицейском авто с мигалками
Фото: kosadcha / Instagram

Украинская ведущая Катя Осадчая на минувших выходных посетила выездное заседание фракции "Слуга народа" в Трускавце, где записала интервью с политиками, включая украинского президента Владимира Зеленского. Об этом она 2 октября сообщила в Instagram Stories, показав в том числе, как вместе со съемочной группой после съемок едет по городу на вокзал на автомобиле патрульной полиции с включенными мигалками.

Осадчая также поделилась коротким видео, на котором запечатлено, как полицейские помогают ей загрузить в служебный автомобиль сумки, а после ведущая сфотографировалась вместе с людьми в форме.

"Если бы не ребята, то махали бы поезду вслед рукой", – подписала фото с полицейскими Осадчая.

Скриншот: kosadcha / Instagram
Скриншот: kosadcha / Instagram

Вскоре ведущая удалила фото и видео, но их сохранила и обнародовала на своей странице в Facebook журналист Екатерина Некреча.

"Ну а как иначе? Звезда", – прокомментировал публикацию пользователь сети Олег Лемко.

"А почему полиция сопровождала? На каких основаниях? Кто это оплатил?" – поинтересовались в сети. 

"А можно же было и начальника вокзала набрать, чтобы поезд подзадержали, и Катя бы не нервничала, гоняясь", – написала Валерия Егошина.

Осадчая пока не комментировала поездку на вокзал на служебном автомобиле полиции с включенными мигалками.

https://www.facebook.com/kateryna.nekrecha/videos/588209192217911/

Контекст:

1–3 октября в Трускавце проходило выездное заседание фракции "Слуга народа". На него 2 октября приехал и Зеленский. На заседании фракция "Слуга народа" готовила наработки плана трансформации страны, стратегию развития экономики и социальной сферы, решала кадровые вопросы, включая отставку спикера Рады Дмитрия Разумкова, и проводила совещания с министрами.

Катя Осадчая родилась в 1983 году в Киеве. В юности строила карьеру модели. Сейчас ведет программу "Світське життя", а также является ведущей проектов "Голос країни" и "Голос країни. Діти" на канале "1+1".

Теги: полиция, Трускавец, скандал, Катя Осадчая
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