Нардепы от "Слуги народа" прибыли в Трускавец. Видео

По его словам, в поезде "Киев – Трускавец" к месту проведения совещания добирались около 70% парламентариев. Поездку они оплачивали самостоятельно.

"Мы скидывались. Нам централизованно покупали билеты, но за наш счет. И сейчас мы будем оплачивать проживание в отеле. Номера для нас уже забронированы", – пояснил он представителям СМИ.

"Украинская правда" опубликовала видео прибытия поезда. Журналистка LB.ua Анна Стешенко писала, что "вагон у нардепов лучше", чем у "простых смертных", – корреспондентов, попавших в один вагон с депутатами, переселил начальник поезда.

Во время общения с журналистами на платформе нардеп Егор Чернев также отметил, что организацией поездки и поселением депутатов в гостиницу в Трускавце занимался секретариат партии "Слуга народа", однако партия не финансирует расходы на это – каждый депутат платит сам за себя.

Чернев выразил сожаление, что на совещание не пригласили спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Нардеп отметил, что хотел бы пообщаться с председателем парламента, прежде чем принимать решение о его отставке. Сам он подписных листов еще не видел – по его словам, в поезде подписи за отставку спикера не собирали.