Осадчая показала, как выглядела в 19 лет и попросила своего 19-летнего сына не делать ее бабушкой

Осадчая отметила, что на обнародованном снимке ее сын запечатлен в шестимесячном возрасте, а ей на тот момент уже исполнилось 19.

"Илье сегодня исполняется 19. Первый раз празднуем этот день за тысячи километров друг от друга, но это не мешает сделать этот день праздничным. Илья, ты моя гордость и самая большая в мире любовь! Пусть все заветное воплотится, а все остальные скажу лично. На первом фото мне 19, а Ильи полгода. Но это не значит, что меня пора делать бабушкой", – написала она.