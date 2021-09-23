Горбунов рассказал, как Осадчая реагирует на разговоры о рождении дочери

"Я когда только начинаю эту тему, она говорит: "Прекрати, пожалуйста". Пока об этом речь не идет. Есть один старший, другой младший – надо с ним разобраться", – рассказал ведущий.

Контекст:

Юрий Горбунов и Катя Осадчая поженились в 2017 году. В 2017 году у пары родился сын Иван, а 19 августа 2021 года супруги во второй раз стали родителями. Горбунов и Осадчая назвали младшего сына Даниилом.

Для Осадчей новорожденный стал третьим ребенком – в отношениях с бизнесменом Олегом Полищуком ведущая в 2002 году родила первенца Илью. В этом году он окончил школу и поступил в Мэрилендский университет в США.