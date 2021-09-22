"Очень мило". Горбунов показал, чем занимался вечером в компании старшего сына

В момент съемки отец и сын не смотрели в камеру, сосредоточившись на рисунках.

"Вечерние зарисовки", – подписал фото ведущий.

"Очень мило", – отреагировали фолловеры.

Контекст:

Юрий Горбунов женат на коллеге – телеведущей Кате Осадчей. Они поженились в 2017 году. Иван (2017) – старший сын пары. 19 августа 2021 года у супругов родился второй сын. Горбунов и Осадчая назвали младшего сына Даниилом.

Для Осадчей новорожденный стал третьим ребенком – в отношениях с бизнесменом Олегом Полищуком ведущая в 2002 году родила первенца Илью. В этом году он окончил школу и поступил в Мэрилендский университет в США.