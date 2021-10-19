"Мечтал о таком очень долго!" Юрий Горбунов показал вечер с сыновьями и без жены

В августе 2021-го Горбунов во второй раз стал отцом, у него родился сын Даниил Фото: gorbunovyuriy / Instagram

"Пока мама на съемках, папа с сыновьями на хозяйстве! Мечтал о таком очень долго!" – подписал снимки 51-летний Горбунов.

"Идеально", – прокомментировала пост пользователь с ником starostiuk_olena.

"Юра, всего наилучшего вам и вашей семье", – пожелал kostiuk0709.

"Круто", – написал vovk.volodimir.

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