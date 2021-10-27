"Приятно смотреть, когда папа на своем месте". Горбунов позировал на красной дорожке с двухмесячным сыном на руках

Ведущий отметил, что фото сделала его жена и коллега Катя Осадчая. Горбунов позирует в кадре, сидя на красном коврике в позе лотоса с сыном на руках.

"Приятно смотреть, когда папа на своем месте", – прокомментировали снимки ведущего его подписчики.