Ведущий "Танцев со звездами" Горбунов похвастался отдыхом в Турции

Горбунов позирует в кадре на фоне моря в белых рубашке и шортах.

"Доброе утро. Всем хорошей пятницы", – написал он.

Контекст:

Горбунов с 2000-го по 2006 год работал ведущим программ "Подъем", "Готов на все", "Один за всех", "Теперь ты в армии" на "Новом канале".

В 2005 году вел передачу "Вопрос для чемпионов" на СТБ.

С июня 2006 года работает на канале "1+1". Он вел программу "Сніданок з 1+1", шоу "Краса по-украински". "Я люблю Украину", "Просто шоу". С 2006 года является бессменным ведущим проекта "Танцы со звездами", а с 2015-го – шоу "Голос країни".