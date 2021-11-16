Бульвар Шоубиз
 
16 ноября, 2021
 
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"Чтобы не быть как Комаров". Wellboy высказался о своем участии в шоу "Танцы со звездами"

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Wellboy: Я не умею учить движения
Wellboy: Я не умею учить движения
Фото: a.wellboy / Instagram

Украинский певец Wellboy в эфире передачи "Світське життя", которая 14 ноября вышла на канале "1+1", заявил, что не готов принимать участие в следующем сезоне шоу "Танцы со звездами".

"Мне очень страшно. Мне страшно танцевать вообще. Я не умею учить движения. Я сам еще танцую на дискотеках как-то, но тут нужно танцевать в паре с девушкой. Это очень сложно", – заявил певец.

Отвечая на вопрос, как бы он ответил, если бы получил такое предложение от продюсеров шоу, Wellboy признался, что ему в таком случае понадобится много времени для принятия решения.

"Я бы очень долго думал, я бы советовался со всеми, чтобы не быть как [экс-участник "Танцев со звездами", украинский путешественник Дмитрий] Комаров. Скорее всего, я боюсь конкуренции. Я был на "Х-факторе" – когда тебя судят, мне это не очень приятно, если честно", – резюмировал он.

ВИДЕО
Видео: Anton Wellboy / YouTube
Контекст:

Wellboy (Антон Вельбой) родился в селе Грунь Сумской области. Он стал известен после участия в шоу "Х-фактор" на СТБ, в финале которого разделил третье место с певицей Марией Стопник.

25 июня 2021 года певец презентовал клип на песню "Гуси", которая сделала его знаменитой. Ролик является первым результатом сотрудничества Wellboy с продюсером, экс-лидером группы "Грибы", фронтменом проекта Youra Юрием Бардашем.

Комаров принимал участие в "Танцах со звездами" в 2017 году. Он выступал на паркете в паре с ведущей Александрой Кучеренко, которая спустя два года стала его женой. Зрители критиковали Комарова за танцы, называя его "деревянным", но поклонники пары в течение семи эфиров голосовали за них, помогая перейти в следующий тур.

Комаров и Кучеренко покинули шоу после седьмого эфира, хотя не были в зоне риска благодаря голосованию поклонников. Комаров принял решение уйти из проекта, уступив место актеру Юрию Ткачу и его партнерше Илоне Гвоздевой, которые оказались в зоне риска.

"Я объяснял, какова была миссия моего прихода в шоу. Все мы боимся того, что скажут люди и эксперты. И так мы убиваем свои мечты. Я хотел показать, что если у тебя есть поддержка, то ты сможешь все. Я говорю большое спасибо всем, кто меня любил, и кто ненавидел – также спасибо", – сказал тогда Комаров.

Теги: Дмитрий Комаров, певец, Танцы со звездами, Wellboy
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