  "Чтобы не быть как Комаров". Wellboy высказался о своем участии в шоу "Танцы со звездами"

"Мне очень страшно. Мне страшно танцевать вообще. Я не умею учить движения. Я сам еще танцую на дискотеках как-то, но тут нужно танцевать в паре с девушкой. Это очень сложно", – заявил певец.

Отвечая на вопрос, как бы он ответил, если бы получил такое предложение от продюсеров шоу, Wellboy признался, что ему в таком случае понадобится много времени для принятия решения.

"Я бы очень долго думал, я бы советовался со всеми, чтобы не быть как [экс-участник "Танцев со звездами", украинский путешественник Дмитрий] Комаров. Скорее всего, я боюсь конкуренции. Я был на "Х-факторе" – когда тебя судят, мне это не очень приятно, если честно", – резюмировал он.

ВИДЕО

Видео: Anton Wellboy / YouTube