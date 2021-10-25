"А на YouTube миллион, а я просто пацик Антон". Новый клип Wellboy за два дня после премьеры посмотрели более 1 млн раз

Wellboy стал известен после участия в шоу "Х-фактор" на СТБ Фото предоставлено командой Wellboy

"А на YouTube миллион, а я просто пацик Антон", – спел он под укулеле.

На данный момент клип находится на шестом месте в рейтинге украинских трендов YouTube.