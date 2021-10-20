"Впервые летели на самолете. Закладывает так". 21-летний Wellboy показал свою маму на отдыхе в Турции

На заглавном фото артист запечатлен с дальнего ракурса вместе со своей матерью.

"Ребята, недавно я летал на выступление в Турцию, еще и прихватил свою маму. Мы впервые летели на самолете, ощущения, конечно, невероятные. Закладывает так же, как вам заложит от моей новой песни. Кормили нас хорошо, море чистое и теплое. Кстати, еще и [украинскую певицу Надю] Дорофееву там встретил. Потанцевал под ее разрывные песни", – написал артист.

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Контекст:

Wellboy (Антон Вельбой) родился в селе Грунь Сумской области. Он стал известен после участия в шоу "Х-фактор" на СТБ, разделив в финале третье место с певицей Марией Стопник.

25 июня 2021 года певец презентовал клип на песню "Гуси", которая сделала его знаменитой. Клип является первым результатом сотрудничества Wellboy с продюсером, экс-лидером группы "Грибы", фронтменом проекта Youra Юрием Бардашем.

В августе артист признался, что никогда не встречался с девушками.