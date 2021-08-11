"Я никогда не встречался с девушками". Финалист "Х-фактора" певец Wellboy признался, что он холостяк

Журналисты спросили 21-летнего исполнителя, почему он ни в одном интервью не рассказывает ни о своей девушке, ни про отношения с ней. Вельбой ответил, что это тема для него не табу, но особо распространяться о личной жизни он не любит.
"Она [личная жизнь] же личной потому и называется, но это не табу для меня. Я ни с кем не встречаюсь, никогда не встречался с девушками", – признался артист.
Он подчеркнул, что сейчас живет как холостяк.
"Холостюк", как я в детстве говорил. […] Да, я холостяк", – подтвердил Вельбой.
Антон Вельбой родился 9 июня 2000 года в селе Грунь Сумской области в семье музыкантов. Он окончил Киевский национальный университет культуры и искусств по специальности "режиссер эстрады".
В 2019-м на третьем курсе университета он стал участником юбилейного, 10 сезона шоу "Х-фактор" на телеканале СТБ. Вельбой вышел в финал конкурса и в итоге занял третье место.
С 2021 года сотрудничает с украинским продюсером, экс-лидером группы "Грибы", фронтменом проекта Youra Юрием Бардашем.
25 июня 2021 года презентовал клип на песню "Гуси". Через две недели композиция вошла в топ-20 песен украинской Apple Music. Видеоклип собрал более 3 млн просмотров на YouTube.