Бульвар Шоубиз
 
11 августа, 2021
 
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"Я никогда не встречался с девушками". Финалист "Х-фактора" певец Wellboy признался, что он холостяк

Wellboy о личной жизни распространяться не любит
Wellboy о личной жизни распространяться не любит
Фото: a.wellboy / Instagram

Украинский певец и музыкант, автор хита "Гуси" Антон Вельбой, выступающий под псевдонимом Wellboy, рассказал о личной жизни в интервью изданию "Главком".

Журналисты спросили 21-летнего исполнителя, почему он ни в одном интервью не рассказывает ни о своей девушке, ни про отношения с ней. Вельбой ответил, что это тема для него не табу, но особо распространяться о личной жизни он не любит.

"Она [личная жизнь] же личной потому и называется, но это не табу для меня. Я ни с кем не встречаюсь, никогда не встречался с девушками", – признался артист.

Он подчеркнул, что сейчас живет как холостяк.

"Холостюк", как я в детстве говорил. […] Да, я холостяк", – подтвердил Вельбой.

Контекст:

Антон Вельбой родился 9 июня 2000 года в селе Грунь Сумской области в семье музыкантов. Он окончил Киевский национальный университет культуры и искусств по специальности "режиссер эстрады".

В 2019-м на третьем курсе университета он стал участником юбилейного, 10 сезона шоу "Х-фактор" на телеканале СТБ. Вельбой вышел в финал конкурса и в итоге занял третье место.

С 2021 года сотрудничает с украинским продюсером, экс-лидером группы "Грибы", фронтменом проекта Youra Юрием Бардашем.

25 июня 2021 года презентовал клип на песню "Гуси". Через две недели композиция вошла в топ-20 песен украинской Apple Music. Видеоклип собрал более 3 млн просмотров на YouTube.

Теги: певец, Х-фактор, девушка, Wellboy
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