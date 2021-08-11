"Я никогда не встречался с девушками". Финалист "Х-фактора" певец Wellboy признался, что он холостяк

Журналисты спросили 21-летнего исполнителя, почему он ни в одном интервью не рассказывает ни о своей девушке, ни про отношения с ней. Вельбой ответил, что это тема для него не табу, но особо распространяться о личной жизни он не любит.

"Она [личная жизнь] же личной потому и называется, но это не табу для меня. Я ни с кем не встречаюсь, никогда не встречался с девушками", – признался артист.

Он подчеркнул, что сейчас живет как холостяк.

"Холостюк", как я в детстве говорил. […] Да, я холостяк", – подтвердил Вельбой.