Wellboy: Я редко встречал умных девушек. Пока что

"Я редко встречал умных девушек. Пока что. Смотрите, когда ты учишься в универе, в основном тебя окружают студентки. И они сами еще учатся. Словом, мое сердце свободно. Давайте, все пишите, девочки – для всех найдется в сердечке место", – заявил артист.

Контекст:

Wellboy (Антон Вельбой) родился в селе Грунь Сумской области. Он стал известен после участия в шоу "Х-фактор" на СТБ, разделив в финале третье место с певицей Марией Стопник.

25 июня 2021 года певец презентовал клип на песню "Гуси", которая сделала его знаменитой. Клип является первым результатом сотрудничества Wellboy с продюсером, экс-лидером группы "Грибы", фронтменом проекта Youra Юрием Бардашем.

В августе артист признался, что никогда не встречался с девушками.