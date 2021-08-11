"В университете было два популярных человека – Миша Поплавский и я". Wellboy рассказал о звездной болезни

Об этом 21-летний исполнитель рассказал в интервью изданию "Главком".
"Я окончил уже учебу, а когда учился, было два самых популярных человека в университете – Миша Поплавский и Антон Вельбой. Но я уже пост сдал, другие пришли", – объяснил музыкант.
На вопрос, не проявляется ли у него звездная болезнь, Вельбой ответил, что понятия не имеет, что это.
"Ой, обожаемая мною тема. Я не знаю, что это такое – звездная болезнь. Я с кем из артистов ни пообщаюсь, у каждого симптомы этой звездной болезни разные. Врачи не ставят такой диагноз", – заверил Вельбой.
Антон Вельбой родился 9 июня 2000 года в селе Грунь Сумской области в семье музыкантов. Он окончил Киевский национальный университет культуры и искусств по специальности "режиссер эстрады".
В 2019-м на третьем курсе университета он стал участником юбилейного, 10 сезона шоу "Х-фактор" на телеканале СТБ. Вельбой вышел в финал конкурса и в итоге занял третье место.
С 2021 года сотрудничает с украинским продюсером, экс-лидером группы "Грибы", фронтменом проекта Youra Юрием Бардашем.
25 июня 2021 года презентовал клип на песню "Гуси". Через две недели композиция вошла в топ-20 песен украинской Apple Music. Видеоклип собрал более 3 млн просмотров на YouTube.