"В университете было два популярных человека – Миша Поплавский и я". Wellboy рассказал о звездной болезни

Антон Вельбой стал широко известен после клипа на песню "Гуси" Фото: a.wellboy / Instagram

Об этом 21-летний исполнитель рассказал в интервью изданию "Главком".

"Я окончил уже учебу, а когда учился, было два самых популярных человека в университете – Миша Поплавский и Антон Вельбой. Но я уже пост сдал, другие пришли", – объяснил музыкант.

На вопрос, не проявляется ли у него звездная болезнь, Вельбой ответил, что понятия не имеет, что это.

"Ой, обожаемая мною тема. Я не знаю, что это такое – звездная болезнь. Я с кем из артистов ни пообщаюсь, у каждого симптомы этой звездной болезни разные. Врачи не ставят такой диагноз", – заверил Вельбой.