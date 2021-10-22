  "Вишні" – это разрыв". Автор хита "Гуси" Wellboy презентовал новый трек. Видео

"Вишні" – это просто разрыв! Вся песня продумана так, чтобы западать в душу и в то же время не надоедать. Прослушав трек хоть 100 раз, вы будете находить что-то новое в звучании", – прокомментировал выход нового трека артист.

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Контекст:

Wellboy (Антон Вельбой) родился в селе Грунь Сумской области. Он стал известен после участия в шоу "Х-фактор" на СТБ, в финале которого разделил третье место с певицей Марией Стопник.

25 июня 2021 года певец презентовал клип на песню "Гуси". За четыре месяца клип посмотрели более 10 млн раз. Ролик является первым результатом сотрудничества Wellboy с продюсером, экс-лидером группы "Грибы", фронтменом проекта Youra Юрием Бардашем.

В августе артист признался, что никогда не встречался с девушками.