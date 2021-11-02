  Wellboy: Мама если увидит негативный комментарий – все: "Антоша, надо отвечать, тебя обижают"

По словам певца, его мама Алла Вельбой работает врачом, а отец Александр Вельбой в прошлом – учитель труда, а сейчас работает строителем.

"Прекрасно они воспринимают. Мама – мой пиарщик. Она тупо все в Facebook репостит. Если увидит какой-то негативный комментарий – вы что?! Все! – "Антоша, надо отвечать, что это такое? Тебя обижают", – рассказал певец.

Комментарий артиста о родителях можно послушать, начиная с 05.50.

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Видео: TВІЙ ДЕНЬ / YouTube