Бульвар Шоубиз
 
02 ноября, 2021
 
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Wellboy: Мама если увидит негативный комментарий – все: "Антоша, надо отвечать, тебя обижают"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Мама Wellboy Алла Вельбой врач
Мама Wellboy Алла Вельбой – врач
Фото: Алла Вельбой / Faceboook

Украинский певец Wellboy (Антон Вельбой) 1 ноября в эфире шоу "Твій день" на канале "1+1" рассказал, как родители относятся к его популярности.

По словам певца, его мама Алла Вельбой работает врачом, а отец Александр Вельбой в прошлом – учитель труда, а сейчас работает строителем.

"Прекрасно они воспринимают. Мама – мой пиарщик. Она тупо все в Facebook репостит. Если увидит какой-то негативный комментарий – вы что?! Все! – "Антоша, надо отвечать, что это такое? Тебя обижают", – рассказал певец.

Комментарий артиста о родителях можно послушать, начиная с 05.50.

ВИДЕО
Видео: TВІЙ ДЕНЬ / YouTube
Контекст:

Wellboy родился в селе Грунь Сумской области. Он стал известен после участия в шоу "Х-фактор" на СТБ, в финале которого разделил третье место с певицей Марией Стопник.

25 июня 2021 года певец презентовал клип на песню "Гуси". Ролик является первым результатом сотрудничества Wellboy с продюсером, экс-лидером группы "Грибы", фронтменом проекта Youra Юрием Бардашем. 22 октября артист презентовал видеоработу на песню "Вишні"

Сейчас певец живет вместе с матерью Аллой Вельбой в Киеве.

Теги: певец, Wellboy
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