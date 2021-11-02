  Wellboy: Мама если увидит негативный комментарий – все: "Антоша, надо отвечать, тебя обижают"

По словам певца, его мама Алла Вельбой работает врачом, а отец Александр Вельбой в прошлом – учитель труда, а сейчас работает строителем.
"Прекрасно они воспринимают. Мама – мой пиарщик. Она тупо все в Facebook репостит. Если увидит какой-то негативный комментарий – вы что?! Все! – "Антоша, надо отвечать, что это такое? Тебя обижают", – рассказал певец.
Комментарий артиста о родителях можно послушать, начиная с 05.50.
Wellboy родился в селе Грунь Сумской области. Он стал известен после участия в шоу "Х-фактор" на СТБ, в финале которого разделил третье место с певицей Марией Стопник.
25 июня 2021 года певец презентовал клип на песню "Гуси". Ролик является первым результатом сотрудничества Wellboy с продюсером, экс-лидером группы "Грибы", фронтменом проекта Youra Юрием Бардашем. 22 октября артист презентовал видеоработу на песню "Вишні".
Сейчас певец живет вместе с матерью Аллой Вельбой в Киеве.