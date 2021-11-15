  Wellboy ответил Осадчей, как вышло так, что его хит "Гуси" похож на трек российских артистов Агутина и Шнурова

Wellboy – Осадчей: Так как-то получается в этой жизни: бах – и плагиат Фото: svitsketv / Instagram

"Твой хит "Гуси" очень похож на дуэтную песню Агутина со Шнуровым. Как так могло получиться?" – спросила у певца ведущая проекта Катя Осадчая.

"А вот так как-то получается в этой жизни: бах – и плагиат. Мне нравится, что "Гуси" слушают, и все!" – ответил Wellboy.

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Видео: Світське життя / YouTube

Так звучит трек Агутина и Шнурова "Какая-то фигня", премьера которого состоялась осенью 2018 года.

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Видео: StarPro / YouTube

А так звучит хит Wellboy "Гуси". Премьера песни состоялась летом 2021 года.

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Видео: Anton Wellboy / YouTube