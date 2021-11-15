Бульвар Шоубиз
 
15 ноября, 2021
 
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Wellboy ответил Осадчей, как вышло так, что его хит "Гуси" похож на трек российских артистов Агутина и Шнурова

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Wellboy Осадчей: Так как-то получается в этой жизни: бах и плагиат
Wellboy – Осадчей: Так как-то получается в этой жизни: бах – и плагиат
Фото: svitsketv / Instagram

Украинский певец Wellboy в эфире передачи "Світське життя", которая 14 ноября вышла на канале "1+1", прокомментировал сходство своего хита "Гуси" с песней под названием "Какая-то фигня" в исполнении российских артистов Сергея Шнурова и Леонида Агутина.

"Твой хит "Гуси" очень похож на дуэтную песню Агутина со Шнуровым. Как так могло получиться?" – спросила у певца ведущая проекта Катя Осадчая.

"А вот так как-то получается в этой жизни: бах – и плагиат. Мне нравится, что "Гуси" слушают, и все!" – ответил Wellboy.

ВИДЕО
Видео: Світське життя / YouTube

Так звучит трек Агутина и Шнурова "Какая-то фигня", премьера которого состоялась осенью 2018 года.

ВИДЕО
Видео: StarPro / YouTube

А так звучит хит Wellboy "Гуси". Премьера песни состоялась летом 2021 года.

ВИДЕО
Видео: Anton Wellboy / YouTube
Контекст:

Wellboy (Антон Вельбой) родился в селе Грунь Сумской области. Он стал известен после участия в шоу "Х-фактор" на СТБ, в финале которого разделил третье место с певицей Марией Стопник.

25 июня 2021 года певец презентовал клип на песню "Гуси", которая сделала его знаменитой. Ролик является первым результатом сотрудничества Wellboy с продюсером, экс-лидером группы "Грибы", фронтменом проекта Youra Юрием Бардашем.

Теги: Леонид Агутин, плагиат, Сергей Шнуров, Катя Осадчая, Юрий Бардаш, Wellboy
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