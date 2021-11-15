  Wellboy ответил Осадчей, как вышло так, что его хит "Гуси" похож на трек российских артистов Агутина и Шнурова

"Твой хит "Гуси" очень похож на дуэтную песню Агутина со Шнуровым. Как так могло получиться?" – спросила у певца ведущая проекта Катя Осадчая.
"А вот так как-то получается в этой жизни: бах – и плагиат. Мне нравится, что "Гуси" слушают, и все!" – ответил Wellboy.
Так звучит трек Агутина и Шнурова "Какая-то фигня", премьера которого состоялась осенью 2018 года.
А так звучит хит Wellboy "Гуси". Премьера песни состоялась летом 2021 года.
Wellboy (Антон Вельбой) родился в селе Грунь Сумской области. Он стал известен после участия в шоу "Х-фактор" на СТБ, в финале которого разделил третье место с певицей Марией Стопник.
25 июня 2021 года певец презентовал клип на песню "Гуси", которая сделала его знаменитой. Ролик является первым результатом сотрудничества Wellboy с продюсером, экс-лидером группы "Грибы", фронтменом проекта Youra Юрием Бардашем.