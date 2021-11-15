Бульвар Шоубиз
 
15 ноября, 2021
 
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"Жаль до слез". Еще один музыкант покинул "Танцы со звездами", в полуфинал прошли четыре пары

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Для Дмитрия Кадная и его партнерши по паркету Алины Ли вчерашний эфир стал последним
Для Дмитрия Кадная и его партнерши по паркету Алины Ли вчерашний эфир стал последним 
Фото: k.a.d.n.a.y / YouTube

Вечером 14 ноября на телеканале "1+1" состоялся четвертьфинал шоу "Танцы со звездами". Эфир был посвящен творчеству украинского певца и танцора Monatik (Дмитрия Монатика). За право пройти в полуфинал соревновались пять пар.

По условиям шоу, пары исполнили по два танца, первый – с судьями проекта, второй – самостоятельно. По итогам эфира в "зону риска" попали две пары – актер Артур Логай с хореографом Анной Карелиной и фронтмен группы Kadnay Дмитрий Каднай с танцовщицей Алиной Ли. За последнюю пару, по словам ведущего шоу Юрия Горбунова, телезрители отдали меньше голосов.

В финальном слове Каднай поблагодарил и сотрудников проекта, и его участников "за возможность создавать и прожить другую, сумасшедшую, жизнь".

ВИДЕО
Видео: Танці з зірками / YouTube

"Жаль до слез. Они были достойны финала", – прокомментировала итоги эфира в Instagram-аккаунте проекта подписчица с ником maryana_leonidova.

"Грустно. Классная пара", – написала olena_bulatetska.

В предыдущем эфире шоу покинула солистка группы Kazka Александра Зарицкая со своим партнером по паркету Александром Мешковым.

Контекст:

Новый сезон шоу "Танцы со звездами" начался 5 сентября. Изначально в шоу принимали участие 14 пар, которых утверждали продюсеры проекта. Список всех участников шоу можно посмотреть здесь. Список их партнеров – здесь.

После 11 эфиров эфиров шоу, помимо Зарицкой и Мешкова, покинули комик Иван Люленов и хореограф Яна Цибульская, актриса "Женского квартала" студии "Квартал 95" Александра Машлятина и ее партнер по паркету Денис Самсон, актер и стриптизер Алексей Суровцев, который выступал на паркете с Марией Колосовой, фронтмен украинской группы ТНМК Фагот (Олег Михайлюта) с танцовщицей Екатериной Тришинойпевица Lida Lee и танцовщик Алексей Базела, олимпийский призер, каратист Станислав Горуна с танцовщицей Даниэлой Преап, певица Джамала с танцором Антоном Нестерко, певица Евгения Власова и ее партнер Максим Леонов, а также певец Melovin и его партнерша, танцовщица Елизавета Русина.

Выступления участников шоу оценивают прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и украино-американский хореограф, чемпион мира по латинским танцам, победитель американского шоу Dancing with the Stars на канале ABC Максим Чмерковский. Он впервые стал судьей этого проекта – Кухар и Яма занимали судейские кресла в течение четырех предыдущих сезонов.

Ведущими проекта являются Юрий Горбунов и Иванна Онуфрийчук. Главным хореографом шоу стала победительница первого сезона хореограф Алена Шоптенко. Креативным продюсером проекта приглашена хореограф Елена Коляденко.

Теги: шоу, танцы, Monatik, Kadnay, Танцы со звездами, Артур Логай, Дмитрий Каднай
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