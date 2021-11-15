  "Жаль до слез". Еще один музыкант покинул "Танцы со звездами", в полуфинал прошли четыре пары

По условиям шоу, пары исполнили по два танца, первый – с судьями проекта, второй – самостоятельно. По итогам эфира в "зону риска" попали две пары – актер Артур Логай с хореографом Анной Карелиной и фронтмен группы Kadnay Дмитрий Каднай с танцовщицей Алиной Ли. За последнюю пару, по словам ведущего шоу Юрия Горбунова, телезрители отдали меньше голосов.
В финальном слове Каднай поблагодарил и сотрудников проекта, и его участников "за возможность создавать и прожить другую, сумасшедшую, жизнь".
"Жаль до слез. Они были достойны финала", – прокомментировала итоги эфира в Instagram-аккаунте проекта подписчица с ником maryana_leonidova.
"Грустно. Классная пара", – написала olena_bulatetska.
В предыдущем эфире шоу покинула солистка группы Kazka Александра Зарицкая со своим партнером по паркету Александром Мешковым.
Новый сезон шоу "Танцы со звездами" начался 5 сентября. Изначально в шоу принимали участие 14 пар, которых утверждали продюсеры проекта. Список всех участников шоу можно посмотреть здесь. Список их партнеров – здесь.
После 11 эфиров эфиров шоу, помимо Зарицкой и Мешкова, покинули комик Иван Люленов и хореограф Яна Цибульская, актриса "Женского квартала" студии "Квартал 95" Александра Машлятина и ее партнер по паркету Денис Самсон, актер и стриптизер Алексей Суровцев, который выступал на паркете с Марией Колосовой, фронтмен украинской группы ТНМК Фагот (Олег Михайлюта) с танцовщицей Екатериной Тришиной, певица Lida Lee и танцовщик Алексей Базела, олимпийский призер, каратист Станислав Горуна с танцовщицей Даниэлой Преап, певица Джамала с танцором Антоном Нестерко, певица Евгения Власова и ее партнер Максим Леонов, а также певец Melovin и его партнерша, танцовщица Елизавета Русина.
Выступления участников шоу оценивают прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и украино-американский хореограф, чемпион мира по латинским танцам, победитель американского шоу Dancing with the Stars на канале ABC Максим Чмерковский. Он впервые стал судьей этого проекта – Кухар и Яма занимали судейские кресла в течение четырех предыдущих сезонов.
Ведущими проекта являются Юрий Горбунов и Иванна Онуфрийчук. Главным хореографом шоу стала победительница первого сезона хореограф Алена Шоптенко. Креативным продюсером проекта приглашена хореограф Елена Коляденко.