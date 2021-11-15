  "Жаль до слез". Еще один музыкант покинул "Танцы со звездами", в полуфинал прошли четыре пары

Для Дмитрия Кадная и его партнерши по паркету Алины Ли вчерашний эфир стал последним Фото: k.a.d.n.a.y / YouTube

По условиям шоу, пары исполнили по два танца, первый – с судьями проекта, второй – самостоятельно. По итогам эфира в "зону риска" попали две пары – актер Артур Логай с хореографом Анной Карелиной и фронтмен группы Kadnay Дмитрий Каднай с танцовщицей Алиной Ли. За последнюю пару, по словам ведущего шоу Юрия Горбунова, телезрители отдали меньше голосов.

В финальном слове Каднай поблагодарил и сотрудников проекта, и его участников "за возможность создавать и прожить другую, сумасшедшую, жизнь".

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Видео: Танці з зірками / YouTube

"Жаль до слез. Они были достойны финала", – прокомментировала итоги эфира в Instagram-аккаунте проекта подписчица с ником maryana_leonidova.

"Грустно. Классная пара", – написала olena_bulatetska.

В предыдущем эфире шоу покинула солистка группы Kazka Александра Зарицкая со своим партнером по паркету Александром Мешковым.