"Лучшая пара сезона". Солистка Kazka Зарицкая прокомментировала свой уход из "Танцев со звездами"

"Много текста будет позже. А пока скажу, что все хорошо. Я счастлива и очень благодарна", – написала Зарицкая.

К посту 29-летняя певица приложила черно-белую фотографию последнего танца, который исполняла на паркете.

"Вы лучшая пара сезона", – прокомментировала пост k.margarita33.

"Я смотрела танцы только из-за вашей пары", – призналась shalamovamarisha.

"Сашенька, вы были лучшими. Я так мечтал, чтобы вы были в финале, очень хотел этого. Вы невероятная, и Юра красавец. Очень нравилась ваша пара, без вас будет грустно. Вас будет очень не хватать", – написал tvoi_ad23.