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08 ноября, 2021
 
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"Лучшая пара сезона". Солистка Kazka Зарицкая прокомментировала свой уход из "Танцев со звездами"

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Александра Зарицкая продержалась в проекте 10 выпусков
Александра Зарицкая продержалась в проекте 10 выпусков 
Фото: kazka.band / Instagram

Украинская певица, солистка группы Kazka Александра Зарицкая в понедельник, 8 ноября, в Instagram прокомментировала воскресный выпуск шоу "Танцы со звездами" на телеканале "1+1", по итогам которого она вместе со своим партнером по паркету Юрием Мешковым выбыла из проекта.

"Много текста будет позже. А пока скажу, что все хорошо. Я счастлива и очень благодарна", – написала Зарицкая.

К посту 29-летняя певица приложила черно-белую фотографию последнего танца, который исполняла на паркете.

"Вы лучшая пара сезона", – прокомментировала пост k.margarita33.

"Я смотрела танцы только из-за вашей пары", – призналась shalamovamarisha.

"Сашенька, вы были лучшими. Я так мечтал, чтобы вы были в финале, очень хотел этого. Вы невероятная, и Юра красавец. Очень нравилась ваша пара, без вас будет грустно. Вас будет очень не хватать", – написал tvoi_ad23. 

Контекст:

7 ноября транслировался 10-й выпуск "Танцев со звездами", в котором оставшиеся шесть пар танцевали по два танца. После голосования судей и зрителей проект покинули Зарицкая и Мешков.

Изначально в шоу принимали участие 14 пар, которых утверждали продюсеры проекта. Список всех участников шоу можно посмотреть здесь. Список их партнеров – здесь.

По итогам девяти эфиров шоу покинули комик Иван Люленов и хореограф Яна Цибульская, актриса "Женского квартала" студии "Квартал 95" Александра Машлятина и ее партнер по паркету Денис Самсон, актер и стриптизер Алексей Суровцев, который выступал на паркете с Марией Колосовой, фронтмен украинской группы ТНМК Фагот (Олег Михайлюта) с танцовщицей Екатериной Тришинойпевица Lida Lee и танцовщик Алексей Базела, олимпийский призер, каратист Станислав Горуна с танцовщицей Даниэлой Преап, певица Джамала с танцором Антоном Нестерко, певица Евгения Власова и ее партнер Максим Леонов, а также певец Melovin и его партнерша, танцовщица Елизавета Русина.

Теги: Юрий Мешков, танцы, певица, Танцы со звездами, Kazka, хореограф, Александра Зарицкая
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