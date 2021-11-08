"Лучшая пара сезона". Солистка Kazka Зарицкая прокомментировала свой уход из "Танцев со звездами"

"Много текста будет позже. А пока скажу, что все хорошо. Я счастлива и очень благодарна", – написала Зарицкая.
К посту 29-летняя певица приложила черно-белую фотографию последнего танца, который исполняла на паркете.
"Вы лучшая пара сезона", – прокомментировала пост k.margarita33.
"Я смотрела танцы только из-за вашей пары", – призналась shalamovamarisha.
"Сашенька, вы были лучшими. Я так мечтал, чтобы вы были в финале, очень хотел этого. Вы невероятная, и Юра красавец. Очень нравилась ваша пара, без вас будет грустно. Вас будет очень не хватать", – написал tvoi_ad23.
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7 ноября транслировался 10-й выпуск "Танцев со звездами", в котором оставшиеся шесть пар танцевали по два танца. После голосования судей и зрителей проект покинули Зарицкая и Мешков.
Изначально в шоу принимали участие 14 пар, которых утверждали продюсеры проекта. Список всех участников шоу можно посмотреть здесь. Список их партнеров – здесь.
По итогам девяти эфиров шоу покинули комик Иван Люленов и хореограф Яна Цибульская, актриса "Женского квартала" студии "Квартал 95" Александра Машлятина и ее партнер по паркету Денис Самсон, актер и стриптизер Алексей Суровцев, который выступал на паркете с Марией Колосовой, фронтмен украинской группы ТНМК Фагот (Олег Михайлюта) с танцовщицей Екатериной Тришиной, певица Lida Lee и танцовщик Алексей Базела, олимпийский призер, каратист Станислав Горуна с танцовщицей Даниэлой Преап, певица Джамала с танцором Антоном Нестерко, певица Евгения Власова и ее партнер Максим Леонов, а также певец Melovin и его партнерша, танцовщица Елизавета Русина.