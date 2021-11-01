  "Это только начало". Солистка Kazka Зарицкая похудела на 20 кг

"Я думаю, что минус 20 кг – это только начало, потому что я очень хочу продолжать танцевать после проекта. Это те 20 кг, которые мешали мне танцевать, я считаю", – рассказала 29-летняя певица.

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Контекст:

31 октября в эфир вышел девятый выпуск нового сезона "Танцев со звездами", по итогам которого шоу покинули певец Melovin и его партнерша по паркету, танцовщица Елизавета Русина.

Изначально в шоу, которое стартовало в начале сентября, принимали участие 14 пар, сейчас их осталось пять, включая Зарицкую и ее партнера по танцам Юрия Мешкова. Список всех участников шоу можно посмотреть здесь. Список их партнеров – здесь.

Зарицкая родилась 3 августа 1992 года в Харькове. Окончила харьковский Национальный юридический университет. В 2014-м приняла участие в шоу "Голос країни".

Группа Kazka была создана в 2017 году украинским продюсером Юрием Никитиным. Коллектив состоит из трех человек – Зарицкой, свирельщика Дмитрия Мазуряка и мультиинструменталиста Никиты Будаша. Самой известной композицией из репертуара группы является трек "Плакала".