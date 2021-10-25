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25 октября, 2021
 
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"Спокойно могу смотреть в зеркало". Зарицкая призналась, на сколько похудела за два месяца в "Танцах со звездами"

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Солистка группы Kazka Александра Зарицкая призналась, что не ожидала удержаться в шоу почти два месяца
Солистка группы Kazka Александра Зарицкая призналась, что не ожидала удержаться в шоу почти два месяца
Фото: kazka.band / Instagram

Солистка украинской группы Kazka похудела на 16 кг за время участия в "Танцах со звездами" на телеканале "1+1". Об этом она рассказала 24 октября в эфире телешоу.

"Я никогда не надеялась, что такая девушка, как я, может пройти так далеко в шоу. Проект "Танцы со звездами" сделал для меня необычное открытие, что я умею танцевать. Я похудела на 16 кг и спокойно могу смотреть в зеркало, я себе нравлюсь", – призналась 29-летняя певица.

ВИДЕО
Видео: Танці з зірками / YouTube
Контекст:

24 октября в эфир вышел восьмой выпуск нового сезона "Танцев со звездами", по итогам которого шоу покинула певица Евгения Власова с партнером по паркету, танцором Максимом Леоновым, Изначально в шоу, которое стартовало в начале сентября, принимало участие 14 пар, сейчас их осталось шесть, в том числе Зарицкая и ее партнер по танцам Юрий Мешков. Список всех участников шоу можно посмотреть здесь. Список их партнеров – здесь.

Зарицкая родилась 3 августа 1992 года в Харькове. Окончила харьковский Национальный юридический университет, переехала сначала в Одессу, а позднее – в Киев. В 2014-м приняла участие в шоу "Голос країни". 

Группа Kazka была создана в 2017 году украинским продюсером Юрием Никитиным. Коллектив состоит из трех человек – Зарицкой, свирельщика Дмитрия Мазуряка и мультиинструменталиста Никиты Будаша. Самой известной композицией из репертуара группы является трек "Плакала".

Теги: 1+1, Танцы со звездами, Kazka, Александра Зарицкая, похудение
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