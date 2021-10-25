  "Совсем не смешно", "Юмор тупее некуда". Звезда "Женского квартала" Сопонару на "Танцах со звездами" бросила в лицо Дикусару торт. Видео

"С днем рождения", – прокричала Сопонару, перед тем, как бросить торт. Харлан в этот момент успела отскочить в сторону.

"Ты в своем репертуаре", – прокомментировал действия Сопонару ведущий шоу Юрий Горбунов.

Дикусар не ответил на поздравление с днем рождения от артистки – вытирая лицо, он ушел с балкона.

"Кто разрешил Ирине Сопонару сотворить такое с Дмитрием Дикусаром в прямом эфире? Позорище просто с этим тортом. Это как-то грубо было и совсем не смешно. Ей самой бы хотелось получить тортом по лицу в день рождения?" – отреагировали в комментариях под роликом зрители.

"Надо было Сопонару этот торт на голову надеть. Юмор тупее некуда", – написали пользователи сети.

"Лицом в торт – гениально! Почему уже не в грязь? Зачем этот цирк, тем более что человеку было неприятно", – прокомментировали происходящее подписчики канала.

Момент с тортом запечатлен в конце ролика.

ВИДЕО

Видео: Танці з зірками / YouTube