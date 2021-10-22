"Сочно, аппетитно и вкусно". Звезда "Женского квартала" Сопонару оголилась в кадре

Сопонару позирует в кадре, принимая различные позы.

"В этот прекрасный, солнечный день хочу поблагодарить всех за теплые слова в мой адрес! Мне безумно приятно", – написала она.

"Очень сочно, аппетитно и вкусно смотришься", – оценили образ артистки поклонники.

"Обворожительно красива", – написали фолловеры.

Контекст:

Ирина Сопонару родилась в 1986 году в Черновцах. Участвовала в комедийных проектах "Країна У", "Однажды под Полтавой", "Лига смеха", "Игры приколов". Является актрисой проекта студии "Квартал 95" – "Женского квартала". Это развлекательный телепроект, который выходит на канале "1+1". Представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра.

Актриса состоит в отношениях с проживающим в Украине гражданином Великобритании, который работает здесь промоутером.