Бульвар Шоубиз
 
22 октября, 2021
 
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"Сочно, аппетитно и вкусно". Звезда "Женского квартала" Сопонару оголилась в кадре

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Сопонару снимается в проектах студии "Квартал 95"
Сопонару снимается в проектах студии "Квартал 95"
Фото: irinasoponaru / Instagram

Актриса проекта "Женский квартал" студии "Квартал 95" Ирина Сопонару 22 октября в Instagram опубликовала серию снимков, на которых запечатлена в нижнем белье. Артистка посвятила публикацию своему дню рождения – ей исполнилось 35 лет.

Сопонару позирует в кадре, принимая различные позы.

"В этот прекрасный, солнечный день хочу поблагодарить всех за теплые слова в мой адрес! Мне безумно приятно", – написала она.

"Очень сочно, аппетитно и вкусно смотришься", – оценили образ артистки поклонники.

"Обворожительно красива", – написали фолловеры.

Контекст:

Ирина Сопонару родилась в 1986 году в Черновцах. Участвовала в комедийных проектах "Країна У", "Однажды под Полтавой", "Лига смеха", "Игры приколов". Является актрисой проекта студии "Квартал 95" – "Женского квартала". Это развлекательный телепроект, который выходит на канале "1+1". Представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра.

Актриса состоит в отношениях с проживающим в Украине гражданином Великобритании, который работает здесь промоутером.

Теги: фотосессия, студия Квартал 95, актриса, Женский Квартал, Ирина Сопонару
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