Бульвар Шоубиз
 
14 сентября, 2021
 
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Звезда "Женского квартала" Сопонару рассказала о новом бойфренде – промоутере из Великобритании

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Сопонару познакомилась с новым бойрендом на вечеринке в Киеве
Сопонару познакомилась с новым бойрендом на вечеринке в Киеве
Фото: irinasoponaru / Instagram

Актриса проекта "Женский квартал" студии "Квартал 95" Ирина Сопонару состоит в отношениях с проживающим в Украине гражданином Великобритании. Об этом она рассказала 12 сентября в эфире программы "Світське життя" на "1+1".

По словам актрисы, они познакомились в Киеве на вечеринке. Сопонару призналась, что ее избранник работает промоутером. Имя возлюбленного знаменитость не назвала. Актриса также не публикует в сети совместных фото с ним.

Сопонару подтвердила, что ее предыдущие отношения также с гражданином Великобритании закончились в прошлом году из-за пандемии коронавируса.

ВИДЕО
Видео: Світське життя / YouTube
Контекст:

Ирина Сопонару родилась 22 октября 1986 года в Черновцах.

Она участвовала в комедийных проектах "Країна У", "Однажды под Полтавой", "Лига Смеха", "Игры приколов". Является актрисой проекта студии "Квартал 95" – "Женского квартала". Это развлекательный телепроект, который выходит на "1+1". Представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра.

Теги: любовь, студия Квартал 95, актриса, Ирина Сопонару
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