  Звезда "Женского квартала" Сопонару рассказала о новом бойфренде – промоутере из Великобритании

Сопонару познакомилась с новым бойрендом на вечеринке в Киеве Фото: irinasoponaru / Instagram

По словам актрисы, они познакомились в Киеве на вечеринке. Сопонару призналась, что ее избранник работает промоутером. Имя возлюбленного знаменитость не назвала. Актриса также не публикует в сети совместных фото с ним.

Сопонару подтвердила, что ее предыдущие отношения также с гражданином Великобритании закончились в прошлом году из-за пандемии коронавируса.

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Видео: Світське життя / YouTube