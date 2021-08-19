"Доска с доской", "Просто секс". Актриса студии "Квартал 95" показала тело в купальнике

"Страх уходит во время движения. Итак, поддерживаем движение", – написала она.

"Доска с доской", – прокомментировал подписчик cherep213.

"Ты просто секс", – написал olegovich7284.

Контекст:

Ирина Сопонару родилась 22 октября 1986 года в Черновцах.

Она участвовала в комедийных проектах "Країна У", "Однажды под Полтавой", "Лига Смеха", "Игры приколов". Является актрисой проекта студии "Квартал 95" – "Женского квартала". Это развлекательный телепроект, который выходит на "1+1". Представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра.