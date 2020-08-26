"Так сексуально". 45-летняя Лонгория показала фигуру в купальнике

45-летняя американская актриса и режиссер Ева Лонгория разместила в Instagram фото, для которого позировала в цельном бирюзовом купальнике, с сыном Сантьяго на руках.
"Лето", – написала она.
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Днем ранее актриса показывала фигуру в розовом купальнике, стоя в одной из асан йоги.
"Начало недели с сознанием дзен", – писала она.
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"Так сексуально", – прокомментировал подписчик kaankoc0735.
Ева Лонгория – актриса, продюсер, режиссер, искусствовед. Она наиболее широко известна по роли Габриэль Солис в телесериале "Отчаянные домохозяйки" (2004–2012).
Сына Сантьяго Ева Лонгория родила 19 июня 2018 года в одном из госпиталей Лос-Анджелеса. О беременности актрисы стало известно в декабре 2017 года. Для Лонгории ребенок стал первым. Для ее супруга – президента компании Televisa Хосе Антонио Бастона – четвертым. Пара оформила отношения весной 2016 года.