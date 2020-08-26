"Так сексуально". 45-летняя Лонгория показала фигуру в купальнике

Американская актриса и режиссер Ева Лонгория показала, как проводит лето.

45-летняя американская актриса и режиссер Ева Лонгория разместила в Instagram фото, для которого позировала в цельном бирюзовом купальнике, с сыном Сантьяго на руках.

"Лето", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Summer * Публикация от Eva Longoria Baston (@evalongoria) 25 Авг 2020 в 9:00 PDT

Днем ранее актриса показывала фигуру в розовом купальнике, стоя в одной из асан йоги.

"Начало недели с сознанием дзен", – писала она.

"Так сексуально", – прокомментировал подписчик kaankoc0735.

Ева Лонгория – актриса, продюсер, режиссер, искусствовед. Она наиболее широко известна по роли Габриэль Солис в телесериале "Отчаянные домохозяйки" (2004–2012).

Сына Сантьяго Ева Лонгория родила 19 июня 2018 года в одном из госпиталей Лос-Анджелеса. О беременности актрисы стало известно в декабре 2017 года. Для Лонгории ребенок стал первым. Для ее супруга – президента компании Televisa Хосе Антонио Бастона – четвертым. Пара оформила отношения весной 2016 года.