Лонгория крестила сына и дочь супругов Бекхэм

Американская актриса Ева Лонория стала кумой британской бизнесвумен Виктории Бекхэм и ее супруга, экс-футболиста Дэвида Бекхэма.

Виктория Бекхэм: Неделю назад мы праздновали самое волшебное крещение Круза и Харпер Севен Фото: victoriabeckham / Instagram

Британская бизнесвумен, бывшая участница группы Spice Girls Виктория Бекхэм поделилась в Instagram снимком американской актрисы Евы Лонории, позирующей с сыном Санти на руках и Харпер Севен, дочерью Бекхэм.

"Неделю назад мы праздновали самое волшебное крещение Круза и Харпер Севен. Поцелуи Еве Лонгории, лучшей крестной матери и маленькому Санти (сыну Лонгории. – "ГОРДОН")! Мы так тебя любим", – написала она.

Крестным Харпер Севен и Круза является певец Марк Энтони. Совместное фото с ним Бекхэм публиковала ранее.

У Дэвида Бекхэма и его жены, бывшей участницы Spice Girls Виктории Бекхэм четверо детей: Бруклин Джозеф (1999), Ромео Джеймс (2002), Круз Дэвид (2005) и дочь Харпер Севен (2011).

Дэвид и Виктория Бекхэм поженились 4 июля 1999 года.