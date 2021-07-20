Бульвар Шоубиз
 
20 июля, 2021
 
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"Лучшие ноги "Квартала". Да и вся лучшая", "Секси-девушка". Актриса студии "Квартал 95" снялась в купальнике

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Сопонару: Тем временем
Сопонару: Тем временем
Фото: irinasoponaru / Instagram

Актриса студии "Квартал 95" Ирина Сопонару на своей странице в Instagram 18 июля опубликовала фото, для которого позировала в черном раздельном купальнике.

"Тем временем", – написала она.

Сопонару позировала на борту яхты.

"Секси-девушка", – прокомментировал подписчик official_viktor_semenov.

"Лучшие ноги "Квартала". Да и вся, в принципе, лучшая", – отметил romanidze79.

Контекст:

Ирина Сопонару родилась 22 октября 1986 года в Черновцах.

Она участвовала в комедийных проектах "Країна У", "Однажды под Полтавой", "Лига Смеха", "Игры приколов". Является актрисой проекта студии "Квартал 95" – "Женского квартала". Это развлекательный телепроект, который выходит на "1+1". Представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра.

Теги: купальник, студия Квартал 95, актриса, Женский Квартал, Ирина Сопонару, Лига смеха, ноги
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