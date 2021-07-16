"Все еще самая сексуальная". 54-летняя Хайек показала грудь

"tbt", – написала актриса.

Это расшифровывается как Throwback Thursday – "Ностальгический четверг". В этот день пользователи Instagram публикуют свои архивные фото.

"Все еще самая сексуальная", – прокомментировал подписчик bathroomsinger2.

Контекст:

Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме "Отчаянный" вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.

Наиболее известные фильмы с ее участием – "Фрида", "От заката до рассвета", "Бандитки". В 2021 году в США вышел фильм "Телохранитель жены киллера", в котором она исполнила главную роль.