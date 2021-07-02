"Большие сиськи", "Острый сосок, который может кого-то зарезать". В сети обсуждают грудь Сальмы Хайек

"tbt", – написала она.

Это расшифровывается как Throwback Thursday – "Ностальгический четверг". В этот день пользователи Instagram публикуют свои архивные фото

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

Подписчики отреагировали на пост.

"Что вы увидели в первую очередь? Будьте честны!" – призвал iam_rkohli.

"Сиськи", – ответил protagonist_indeed__.

"Большие сиськи", – написал rocky500e.

"Острый сосок, который может кого-то зарезать", – заявил boomscadeight.