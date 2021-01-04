"Потрясающая и нестареющая". Поклонники оценили фигуру 54-летней Хайек в бикини

54-летняя голливудская актриса Сальма Хайек 3 января обнародовала на своей странице в Instagram фото в коричневом бикини.
Актриса позирует в кадре, стоя над емкостью с водой, придерживая солнцезащитные очки.
"Боже мой", – отреагировали на фото подписчики.
"Сногсшибательная королева", – прокомментировали фото пользователи сети.
"Потрясающая и нестареющая", – написали в комментариях фаны.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме "Отчаянный" вместе с испанским актером Антонио Бандерасом. Наиболее известные фильмы с ее участием – "Фрида", "От заката до рассвета", "Бандитки".
Актриса замужем за французским миллиардером Франсуа-Анри Пино. Супруги воспитывают дочь Валентину Палому (2007).