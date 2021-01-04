"Потрясающая и нестареющая". Поклонники оценили фигуру 54-летней Хайек в бикини

Голливудская актриса Сальма Хайек позировала в купальнике и солнцезащитных очках.

54-летняя голливудская актриса Сальма Хайек 3 января обнародовала на своей странице в Instagram фото в коричневом бикини.

Актриса позирует в кадре, стоя над емкостью с водой, придерживая солнцезащитные очки.

"Боже мой", – отреагировали на фото подписчики.

"Сногсшибательная королева", – прокомментировали фото пользователи сети.

"Потрясающая и нестареющая", – написали в комментариях фаны.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме "Отчаянный" вместе с испанским актером Антонио Бандерасом. Наиболее известные фильмы с ее участием – "Фрида", "От заката до рассвета", "Бандитки".

Актриса замужем за французским миллиардером Франсуа-Анри Пино. Супруги воспитывают дочь Валентину Палому (2007).