  Тако. Простое в приготовлении блюдо на завтрак по рецепту Хайек

Голливудская актриса Сальма Хайек приготовила блюдо мексиканской кухни – тако.

Голливудская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек на своей странице в Instagram показала, как завтракает тако с жареным яйцом и грибами.

"Мой рецепт тако на завтрак", – написала она.

Актриса предстала в ролике сидящей за обеденным столом.

"Берете яйцо, кладете на тортилью. Добавляете грибы", – рассказала она.

Актриса отметила, что в грибы добавлены перец, помидоры, чеснок.

Сверху на грибы, расположенные на тортильи, она положила рукколу и полила начинку соусом сальса.

"Всем доброго утра", – пожелала Хайек и с аппетитом перед камерой попробовала приготовленное блюдо.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

Тортильи готовятся быстро. Один из рецептов представлен на YouTube-канале "Кулинарим".

Для теста понадобится 2 стакана муки, чайная ложка соли, маргарин 50 граммов, стакан теплой воды. Все перемешать. Накрыть полотенцем, оставить на 10 минут, поделить тесто на 12 кусков, раскатать лепешки. Обжаривать их следует на сковороде без масла 40 секунд с одной стороны и 15–20 секунд – с другой.

ВИДЕО

Видео: Кулинарим / YouTube

Тако – это старинное блюдо традиционной мексиканской кухни. Оно появилось еще до появления европейцев в Мексику.

Обязательной составляющей тако является тортилья из кукурузной или пшеничной муки. А начинка может быть грибная, мясная, рыбная и овощная.

Тако едят руками, как показала в ролике Хайек.