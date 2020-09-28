Хайек сделала фото пальцами ног

Голливудская актриса Сальма Хайек показала собственное фото, на котором она запечатлена у бассейна.

Хайек: Это не селфи, я пытаюсь сфотографировать своими пальцами ног Фото: salmahayek / Instagram

Голливудская актриса Сальма Хайек обнародовала на своей странице в Instagram фото, сделанное пальцами ног. Актриса находится у бассейна. Он виден в отражении на стеклах очков Хайек.

"Это не селфи, я пытаюсь сфотографировать своими пальцами ног", – написала она.

Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме "Отчаянный" вместе с испанским актером Антонио Бандерасом. Наиболее известные фильмы с ее участием – "Фрида", "От заката до рассвета", "Бандитки".

Актриса замужем за французским миллиардером Франсуа-Анри Пино. Супруги воспитывают 12-летнюю дочь.