Хайек оригинально поблагодарила подписчиков за интерес к ее странице в Instagram

Голливудская актриса Сальма Хайек сняла ролик с праздничным тортом.

Хайек: Я не отмечаю свои сладкие 16 лет, я отмечаю своих сладких 16 подписчиков Фото: salmahayek / Instagram

Голливудская актриса Сальма Хайек обнародовала на своей странице в Instagram видео по случаю увеличения числа подписчиков ее аккаунта до 16 миллионов. В ролике она появилась с праздничным тортом в руках и задула свечи.

"Я не отмечаю свои сладкие 16 лет, я отмечаю своих сладких 16 подписчиков", – написала она.

Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме "Отчаянный" вместе с испанским актером Антонио Бандерасом. Наиболее известные фильмы с ее участием – "Фрида", "От заката до рассвета", "Бандитки".

Актриса замужем за французским миллиардером Франсуа-Анри Пино. Супруги воспитывают 12-летнюю дочь.