"Ухтышка, голенькая красотка", "Попку простудишь". Звезда "Женского квартала" Сопонару полностью разделась перед камерой

Актриса позирует в кадре, сидя на полусфере и прикрывая руками грудь. Во время съемки она закинула ногу на ногу.
"Ухтышка, голенькая красотка! И есть же, что показать и чем похвастаться", – оценили фото артистки поклонники.
"Попку простудишь", – отреагировали пользователи сети.
"Смело и очень сексуально", – написали в комментариях подписчики.
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Ирина Сопонару родилась 22 октября 1986 года в Черновцах.
Она участвовала в комедийных проектах "Країна У", "Однажды под Полтавой", "Лига Смеха", "Игры приколов". Является актрисой проекта студии "Квартал 95" – "Женского квартала". Это развлекательный телепроект, который выходит на "1+1". Представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра.