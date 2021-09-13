"Ухтышка, голенькая красотка", "Попку простудишь". Звезда "Женского квартала" Сопонару полностью разделась перед камерой

Актриса позирует в кадре, сидя на полусфере и прикрывая руками грудь. Во время съемки она закинула ногу на ногу.

"Ухтышка, голенькая красотка! И есть же, что показать и чем похвастаться", – оценили фото артистки поклонники.

"Попку простудишь", – отреагировали пользователи сети.

"Смело и очень сексуально", – написали в комментариях подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Irina Soponaru (@irinasoponaru)