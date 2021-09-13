Бульвар Шоубиз
 
13 сентября, 2021
 
Новости

"Ухтышка, голенькая красотка", "Попку простудишь". Звезда "Женского квартала" Сопонару полностью разделась перед камерой

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сопонару прославилась как участница "Женского квартала"
Сопонару прославилась как участница "Женского квартала"
Фото: irinasoponaru / Instagram

Актриса проекта "Женский квартал" студии "Квартал 95" Ирина Сопонару на своей странице в Instagram 13 сентября разместила черно-белое фото, на котором запечатлена без одежды.

Актриса позирует в кадре, сидя на полусфере и прикрывая руками грудь. Во время съемки она закинула ногу на ногу. 

"Ухтышка, голенькая красотка! И есть же, что показать и чем похвастаться", – оценили фото артистки поклонники.

"Попку простудишь", – отреагировали пользователи сети.

"Смело и очень сексуально", – написали в комментариях подписчики.

Контекст:

Ирина Сопонару родилась 22 октября 1986 года в Черновцах.

Она участвовала в комедийных проектах "Країна У", "Однажды под Полтавой", "Лига Смеха", "Игры приколов". Является актрисой проекта студии "Квартал 95" – "Женского квартала". Это развлекательный телепроект, который выходит на "1+1". Представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра.

Теги: студия Квартал 95, актриса, Ирина Сопонару
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Министр аграрной политики Лещенко: Когда подписывали Соглашение об ассоциации с ЕС, никто не подумал о защите национального производителя
Министр аграрной политики Лещенко: Когда подписывали Соглашение об ассоциации с ЕС, никто не подумал о защите национального производителя
Елена ПОСКАННАЯ
Украинский бизнес собирает деньги на восстановление костела Святого Николая в Киеве. Список обновляется
Украинский бизнес собирает деньги на восстановление костела Святого Николая в Киеве. Список обновляется
Александр ПРИСЯЖНЫЙ
Украина и США опубликовали совместное заявление о стратегическом партнерстве. Полный текст
Украина и США опубликовали совместное заявление о стратегическом партнерстве. Полный текст
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Было много матов в сторону судей". Люленов прокомментировал свой вылет из шоу "Танцы со звездами"
  "Было много матов в сторону судей". Люленов прокомментировал свой вылет из шоу "Танцы со звездами"
  "Благодарю любимых Диму и Диму. Пусть у вас все будет хорошо. Рядом со мной". Билык выступила с двумя экс-супругами
  "Благодарю любимых Диму и Диму. Пусть у вас все будет хорошо. Рядом со мной". Билык выступила с двумя экс-супругами
"У меня просто очень горячая жена". Стриптизер Суровцев рассказал, как полиция заподозрила его в создании порностудии
"У меня просто очень горячая жена". Стриптизер Суровцев рассказал, как полиция заподозрила его в создании порностудии
В Киеве назвали лауреатов премии Stella International Beauty Awards 2021 в области красоты и здоровья. Фото
В Киеве назвали лауреатов премии Stella International Beauty Awards 2021 в области красоты и здоровья. Фото
"Ухтышка, голенькая красотка", "Попку простудишь". Звезда "Женского квартала" Сопонару полностью разделась перед камерой
"Ухтышка, голенькая красотка", "Попку простудишь". Звезда "Женского квартала" Сопонару полностью разделась перед камерой
Меган Фокс засветила серебристые стринги, а Лопес – голую грудь. Самые откровенные наряды MTV Video Music Awards
Меган Фокс засветила серебристые стринги, а Лопес – голую грудь. Самые откровенные наряды MTV Video Music Awards
"Ксюха, ты неподражаема в своем п...здеце". Собчак спустя два года прокомментировала свадьбу с Богомоловым на катафалке
"Ксюха, ты неподражаема в своем п...здеце". Собчак спустя два года прокомментировала свадьбу с Богомоловым на катафалке
"Розовый к лицу! Или к яйцу". 44-летний актер Алексей Панин позировал в женских кружевных трусах
"Розовый к лицу! Или к яйцу". 44-летний актер Алексей Панин позировал в женских кружевных трусах
Триумфатором MTV Video Music Awards стал клип, снятый украинским режиссером
Триумфатором MTV Video Music Awards стал клип, снятый украинским режиссером
"До сих пор его люблю". Яна Цибульская расплакалась, сообщив, что муж "сделал паузу" в их отношениях
"До сих пор его люблю". Яна Цибульская расплакалась, сообщив, что муж "сделал паузу" в их отношениях
Спирс объявила о помолвке с бойфрендом, который младше ее на 12 лет
Спирс объявила о помолвке с бойфрендом, который младше ее на 12 лет
Звезда "Папика" Петрожицкая стала заслуженной артисткой, а ее партнер по сериалу Боклан получил орден
Звезда "Папика" Петрожицкая стала заслуженной артисткой, а ее партнер по сериалу Боклан получил орден
"Танцы со звездами" после второго эфира покинули Люленов и Оруджова
"Танцы со звездами" после второго эфира покинули Люленов и Оруджова
"Невозможно описать словами, насколько я счастлив". 34-летний брат герцогини Кембриджской женился во Франции
"Невозможно описать словами, насколько я счастлив". 34-летний брат герцогини Кембриджской женился во Франции
Настя Каменских показала фото в комбинации, "Ох", – отреагировал ее муж Потап
Настя Каменских показала фото в комбинации, "Ох", – отреагировал ее муж Потап
"Ва-а-ай, какая красивая", "Влюблен в эти ножки". Ксения Мишина показала фигуру в купальнике
"Ва-а-ай, какая красивая", "Влюблен в эти ножки". Ксения Мишина показала фигуру в купальнике
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS