  "Я поняла, что лишаю себя многих удовольствий из-за того, что такая дикарка". Сопонару рассказала о посещении секс-шопа

"В прошлом году у нас была фотосессия для "Женского квартала". И нам сказали: "Вы можете взять что-то, что олицетворяет вас". Я вспомнила, что у меня после съемок в комедийном проекте остался стек – это палочка такая, как у наездницы. И я думаю: "Стек – это то, что меня олицетворяет". Я начала его искать, но при переезде он потерялся. Думаю: "Зайду в секс-шоп. У меня был как раз спектакль в центре, и там есть на улице Михайловской достаточно популярный секс-шоп", – рассказала артистка.

По словам Сопонару, она пошла туда, когда уже стемнело.

"И вот я под покровом ночи крадусь по стеночке. Захожу. И мне так странно было: "Ира, в чем проблема? Ты взрослый человек. Ты не пришла в булочную просить этот стек. Это специальное место. Откуда эти комплексы?" Я сильно пересмотрела свои взгляды на этот счет", – призналась Сопонару.

Артистка отметила, что продавцы вели себя раскованно и помогли ей расслабиться.

"Я так много всего узнала. Я поняла, что, может быть, лишаю себя многих удовольствий в этой жизни из-за того, что я такая дикарка", – резюмировала она.

ВИДЕО

Видео: Без грима с Анной Буткевич / YouTube