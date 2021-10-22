Бульвар Шоубиз
 
22 октября, 2021
 
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"Я поняла, что лишаю себя многих удовольствий из-за того, что такая дикарка". Сопонару рассказала о посещении секс-шопа

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Сопонару: Ира, в чем проблема? Откуда эти комплексы?
Сопонару: Ира, в чем проблема? Откуда эти комплексы?
Фото: irinasoponaru / Instagram

Актриса проекта "Женский квартал" студии "Квартал 95" Ирина Сопонару в интервью ведущей блиц-шоу "Без грима" Анне Буткевич рассказала о своем опыте посещения секс-шопа – артистка зашла туда, чтобы купить реквизит для фотосессии. Видео с участием Сопонару 18 октября опубликовано на YouTube-канале Буткевич.

"В прошлом году у нас была фотосессия для "Женского квартала". И нам сказали: "Вы можете взять что-то, что олицетворяет вас". Я вспомнила, что у меня после съемок в комедийном проекте остался стек – это палочка такая, как у наездницы. И я думаю: "Стек – это то, что меня олицетворяет". Я начала его искать, но при переезде он потерялся. Думаю: "Зайду в секс-шоп. У меня был как раз спектакль в центре, и там есть на улице Михайловской достаточно популярный секс-шоп", – рассказала артистка.

По словам Сопонару, она пошла туда, когда уже стемнело.

"И вот я под покровом ночи крадусь по стеночке. Захожу. И мне так странно было: "Ира, в чем проблема? Ты взрослый человек. Ты не пришла в булочную просить этот стек. Это специальное место. Откуда эти комплексы?" Я сильно пересмотрела свои взгляды на этот счет", – призналась Сопонару.

Артистка отметила, что продавцы вели себя раскованно и помогли ей расслабиться.

"Я так много всего узнала. Я поняла, что, может быть, лишаю себя многих удовольствий в этой жизни из-за того, что я такая дикарка", – резюмировала она.

ВИДЕО
Видео: Без грима с Анной Буткевич / YouTube
Контекст:

Ирина Сопонару родилась в 1986 году в Черновцах. Участвовала в комедийных проектах "Країна У", "Однажды под Полтавой", "Лига смеха", "Игры приколов". Является актрисой проекта студии "Квартал 95" – "Женского квартала". Это развлекательный телепроект, который выходит на канале "1+1". Представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра.

Актриса состоит в отношениях с проживающим в Украине гражданином Великобритании, который работает здесь промоутером.

Теги: секс, секс-игрушки, Анна Буткевич, Ирина Сопонару
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