"А эта заразка не перестает соблазнять". Звезда "Женского квартала" Сопонару похвасталась фигурой в купальнике с вырезом на груди

Пляжный образ Сопонару дополнила широкополой шляпой, частично закрывающей лицо.
"Морские файлы", – подписала фото актриса.
"А эта заразка не перестает соблазнять", – отреагировали фолловеры, вероятно, подразумевая недавние снимки артистки, на которых она позировала голой.
"Красивая фигурка", – написали пользователи сети.
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Ирина Сопонару родилась в 1986 году в Черновцах. Участвовала в комедийных проектах "Країна У", "Однажды под Полтавой", "Лига смеха", "Игры приколов". Является актрисой проекта студии "Квартал 95" – "Женского квартала". Это развлекательный телепроект, который выходит на канале "1+1". Представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра.
Актриса состоит в отношениях с проживающим в Украине гражданином Великобритании, который работает здесь промоутером.