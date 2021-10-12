Бульвар Шоубиз
 
12 октября, 2021
 
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"Какие красивые", "Ура, наконец-то". Звезда "Женского квартала" Сопонару показала бойфренда-иностранца

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Избранник Сопонару гражданин Великобритании
Избранник Сопонару – гражданин Великобритании
Фото: irinasoponaru / Instagram

Актриса проекта "Женский квартал" студии "Квартал 95" Ирина Сопонару 12 октября разместила в Instagram фото, на котором запечатлена в объятиях своего бойфренда – проживающего в Украине промоутера из Великобритании. Артистка не называет имя своего избранника.

Ранее она также не показывала совместных фото. Эту публикацию знаменитость оставила без комментариев.

"Ура, наконец-то", – прокомментировали снимок пользователи сети.

"Очень красивая пара", – написали фолловеры актрисы.

"Какие вы красивые", – оценили фото поклонники Сопонару.

Контекст:

Ирина Сопонару родилась в 1986 году в Черновцах. Участвовала в комедийных проектах "Країна У", "Однажды под Полтавой", "Лига смеха", "Игры приколов". Является актрисой проекта студии "Квартал 95" – "Женского квартала". Это развлекательный телепроект, который выходит на канале "1+1". Представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра.

Актриса состоит в отношениях с проживающим в Украине гражданином Великобритании, который работает здесь промоутером.

Теги: любовь, актриса, Ирина Сопонару
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