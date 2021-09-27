Бульвар Шоубиз
 
27 сентября, 2021
 
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"Больно не было. Даже приятно". Зарицкая призналась, что сделала пирсинг в интимном месте

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Зарицкая: И татуировки, и пирсинг добавляют уверенности в себе. Я себе так больше нравлюсь
Зарицкая: И татуировки, и пирсинг добавляют уверенности в себе. Я себе так больше нравлюсь
Фото: kazka.band / Instagram

29-летняя солистка украинской группы Kazka Александра Зарицкая 26 сентября во время четвертого эфира шоу "Танцы со звездами" на "1+1" заявила, что сделала в груди пирсинг.

"Для всех, кого интересует, как это было по ощущениям – больно не было. Даже немного приятно. И татуировки, и пирсинг добавляют уверенности в себе. Я себе так больше нравлюсь", – рассказала певица.

ВИДЕО
Видео: Танці з зірками / YouTube
Контекст:

Александра Зарицкая родилась 3 августа 1992 года в Харькове. Окончила харьковский Национальный юридический университет, переехала сначала в Одессу, а позднее – в Киев. В 2014-м приняла участие в шоу "Голос країни". В сентябре 2021 года артистка призналась, что состоит в отношениях, подчеркнув, что ее избранник не является представителем шоу-бизнеса.

Группа Kazka была создана в 2017 году украинским продюсером Юрием Никитиным. Коллектив состоит из трех человек – Зарицкой, свирельщика Дмитрия Мазуряка и мультиинструменталиста Никиты Будаша. Самой известной композицией из репертуара группы является трек "Плакала".

Теги: певица, Танцы со звездами, Kazka, Александра Зарицкая, грудь
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