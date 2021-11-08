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08 ноября, 2021
 
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"Ну все, азарта смотреть это шоу больше нет". Солистка Kazka Зарицкая покинула "Танцы со звездами"

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Певица Александра Зарицкая и танцор Юрий Мешков во время участия в шоу несколько раз намекали, что между ними завязались не только партнерские и дружеские отношения
Певица Александра Зарицкая и танцор Юрий Мешков во время участия в шоу несколько раз намекали, что между ними завязались не только партнерские и дружеские отношения
Фото: tanci1plus1 / Instagram

Вечером 7 ноября на телеканале "1+1" прошел 10-й выпуск нового сезона шоу "Танцы со звездами". На паркет вышли шесть пар и станцевали по два номера. После голосования судей и зрителей в так называемой зоне риска оказались три пары: участник группы Kadnay Дмитрий Каднай со своей партнершей, танцовщицей Алиной Ли, актер Константин Войтенко и его напарница по паркету Роксоляна Маланчук, а также солистка группы Kazka Александра Зарицкая с танцором Юрием Мешковым.

Пара Каднай – Ли сразу покинула "зону риска", поскольку за них больше всего отдали голосов зрители. Оставшимся двум парам, согласно условиям шоу, пришлось исполнять "танец жизни", по итогам которого уже судьи проекта решают, кто продолжит участие в "Танцах со звездами".

За Войтенко – Маланчук проголосовали двое из трех судей – американский танцовщик Максим Чмерковский и хореограф Влад Яма. Балерина Катерина Кухар отдала свой голос паре Зарицкая – Мешков, но им это не помогло, они выбыли из проекта.

"Большая благодарность партнеру Саши Зарицкой Юре Мешкову. Юра, ты супер-танцор, ждем в следующем сезоне", – написала в комментариях под YouTube-версией выпуска Нина Юдина.

"Какие они искренние, милые, Юра – душка", – оставила свой отзыв о паре Зарицкая – Мешков Дарья Быкова.

"Ну все, Саша ушла, азарта смотреть это шоу больше нет", – призналась Aleksandra Chupryna.

ВИДЕО
Видео: Танці з зірками / YouTube
Контекст:

Новый сезон шоу "Танцы со звездами" начался 5 сентября. Изначально в шоу принимали участие 14 пар, которых утверждали продюсеры проекта. Список всех участников шоу можно посмотреть здесь. Список их партнеров – здесь.

По итогам девяти эфиров шоу покинули комик Иван Люленов и хореограф Яна Цибульская, актриса "Женского квартала" студии "Квартал 95" Александра Машлятина и ее партнер по паркету Денис Самсон, актер и стриптизер Алексей Суровцев, который выступал на паркете с Марией Колосовой, фронтмен украинской группы ТНМК Фагот (Олег Михайлюта) с танцовщицей Екатериной Тришинойпевица Lida Lee и танцовщик Алексей Базела, олимпийский призер, каратист Станислав Горуна с танцовщицей Даниэлой Преап, певица Джамала с танцором Антоном Нестерко, певица Евгения Власова и ее партнер Максим Леонов, а также певец Melovin и его партнерша, танцовщица Елизавета Русина.

Выступления участников шоу оценивают прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и украино-американский хореограф, чемпион мира по латинским танцам, победитель американского шоу Dancing with the Stars на канале ABC Максим Чмерковский. Он впервые стал судьей этого проекта – Кухар и Яма занимали судейские кресла в течение четырех предыдущих сезонов.

Ведущими проекта являются Юрий Горбунов и Иванна Онуфрийчук. Главным хореографом шоу стала победительница первого сезона хореограф Алена Шоптенко. Креативным продюсером проекта приглашена хореограф Елена Коляденко.

В конце октября Шоптенко заявила, что видит в числе троих финалистов этого шоу спортсменку, актера и представителя шоу-бизнеса.

Теги: Юрий Мешков, 1+1, голосование, шоу, танцы, Kadnay, Константин Войтенко, Танцы со звездами, Kazka, Александра Зарицкая, Дмитрий Каднай
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