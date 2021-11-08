  "Ну все, азарта смотреть это шоу больше нет". Солистка Kazka Зарицкая покинула "Танцы со звездами"

Певица Александра Зарицкая и танцор Юрий Мешков во время участия в шоу несколько раз намекали, что между ними завязались не только партнерские и дружеские отношения Фото: tanci1plus1 / Instagram

Пара Каднай – Ли сразу покинула "зону риска", поскольку за них больше всего отдали голосов зрители. Оставшимся двум парам, согласно условиям шоу, пришлось исполнять "танец жизни", по итогам которого уже судьи проекта решают, кто продолжит участие в "Танцах со звездами".

За Войтенко – Маланчук проголосовали двое из трех судей – американский танцовщик Максим Чмерковский и хореограф Влад Яма. Балерина Катерина Кухар отдала свой голос паре Зарицкая – Мешков, но им это не помогло, они выбыли из проекта.

"Большая благодарность партнеру Саши Зарицкой Юре Мешкову. Юра, ты супер-танцор, ждем в следующем сезоне", – написала в комментариях под YouTube-версией выпуска Нина Юдина.

"Какие они искренние, милые, Юра – душка", – оставила свой отзыв о паре Зарицкая – Мешков Дарья Быкова.

"Ну все, Саша ушла, азарта смотреть это шоу больше нет", – призналась Aleksandra Chupryna.

ВИДЕО