Спортсменка, два актера, певец и певица. Кто остался в шоу "Танцы со звездами" после девяти эфиров

Издание "ГОРДОН" в алфавитном порядке рассказывает, кто остался в шоу "Танцы со звездами" на "1+1" после девяти эфиров и выйдет на паркет в 10-м эфире.

Украинский актер Константин Войтенко и его партнерша Роксоляна Маланчук в девятом эфире оказались в зоне риска, но прошли на следующий этап шоу благодаря зрительскому голосованию.

Ранее Войтенко говорил, что намерен дойти до этого эфира, чтобы выйти на паркет с женой, танцовщицей Валентиной Войтенко ради примирения с ней.

Фото: Танці з зірками / Facebook

Солистка украинской группы Kazka Александра Зарицкая 31 октября вместе со своим партнером Юрием Мешковым также оказалась в зоне риска и благодаря танцу за жизнь перешла в следующий тур. За время проекта артистка похудела на 20 кг.

Фото: Танці з зірками / Facebook

Участник группы Kadnay Дмитрий Каднай в девятом эфире исполнял танец со своей партнершей, танцовщицей Алиной Ли, находясь за пределами студии – неделю назад стало известно, что артист заразился коронавирусом.

Его партнерша исполняла свою танцевальную партию в студии на паркете. По словам ведущего шоу Юрия Горбунова, такой танец состоялся впервые в истории проекта.

Фото: Танці з зірками / Facebook

По итогам девятого эфира украинский актер Артур Логай получил максимальное количество баллов от судей. Он выступает на паркете вместе с хореографом Анной Карелиной.

Судья шоу Екатерина Кухар назвала эту пару одной из самой техничных пар за всю историю проекта.

Фото: Танці з зірками / Facebook

Украинская саблистка Ольга Харлан и ее партнер Дмитрий Дикусар на момент съемок девятого выпуска заразились коронавирусом, поэтому по правилам шоу перешли в следующий эфир благодаря иммунитету – в девятом эфире пара не смогла станцевать вместе, а зрителям показали запись танца, который Харлан исполнила во время генеральной репетиции вместе с хореографом Дмитрием Жуком.