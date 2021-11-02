Бульвар Шоубиз
 
02 ноября, 2021
 
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Спортсменка, два актера, певец и певица. Кто остался в шоу "Танцы со звездами" после девяти эфиров

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Горбунов ведет шоу "Танцы со звездами" вместе с Онуфрийчук
Горбунов ведет шоу "Танцы со звездами" вместе с Онуфрийчук
Фото: Танці з зірками / Facebook

7 ноября во время 10-го эфира шоу "Танцы со звездами" оставшиеся в проекте пары исполнят по два танца – один в паре со своими партнерами, а второй – со своими близкими. Об этом 2 ноября сообщается на странице проекта в Instagram.

Издание "ГОРДОН" в алфавитном порядке рассказывает, кто остался в шоу "Танцы со звездами" на "1+1" после девяти эфиров и выйдет на паркет в 10-м эфире.

Украинский актер Константин Войтенко и его партнерша Роксоляна Маланчук в девятом эфире оказались в зоне риска, но прошли на следующий этап шоу благодаря зрительскому голосованию.

Ранее Войтенко говорил, что намерен дойти до этого эфира, чтобы выйти на паркет с женой, танцовщицей Валентиной Войтенко ради примирения с ней.

Фото: Танці з зірками / Facebook
Фото: Танці з зірками / Facebook

Солистка украинской группы Kazka Александра Зарицкая 31 октября вместе со своим партнером Юрием Мешковым также оказалась в зоне риска и благодаря танцу за жизнь перешла в следующий тур. За время проекта артистка похудела на 20 кг.

Фото: Танці з зірками / Facebook
Фото: Танці з зірками / Facebook

Участник группы Kadnay Дмитрий Каднай в девятом эфире исполнял танец со своей партнершей, танцовщицей Алиной Ли, находясь за пределами студии – неделю назад стало известно, что артист заразился коронавирусом.

Его партнерша исполняла свою танцевальную партию в студии на паркете. По словам ведущего шоу Юрия Горбунова, такой танец состоялся впервые в истории проекта.

Фото: Танці з зірками / Facebook
Фото: Танці з зірками / Facebook

По итогам девятого эфира украинский актер Артур Логай получил максимальное количество баллов от судей. Он выступает на паркете вместе с хореографом Анной Карелиной.

Судья шоу Екатерина Кухар назвала эту пару одной из самой техничных пар за всю историю проекта.

Фото: Танці з зірками / Facebook
Фото: Танці з зірками / Facebook

Украинская саблистка Ольга Харлан и ее партнер Дмитрий Дикусар на момент съемок девятого выпуска заразились коронавирусом, поэтому по правилам шоу перешли в следующий эфир благодаря иммунитету – в девятом эфире пара не смогла станцевать вместе, а зрителям показали запись танца, который Харлан исполнила во время генеральной репетиции вместе с хореографом Дмитрием Жуком.

Фото: Танці з зірками / Facebook
Фото: Танці з зірками / Facebook

Контекст:

Новый сезон шоу "Танцы со звездами" начался 5 сентября. Изначально в шоу принимали участие 14 пар, которых утверждали продюсеры проекта. Список всех участников шоу можно посмотреть здесь. Список их партнеров – здесь.

По итогам девяти эфиров шоу покинули фронтмен украинской группы ТНМК Фагот (Олег Михайлюта) с танцовщицей Екатериной Тришиной, актер и стриптизер Алексей Суровцев, который выступал на паркете с Марией Колосовой, актриса "Женского квартала" студии "Квартал 95" Александра Машлятина и ее партнер по паркету Денис Самсонкомик Иван Люленов и хореограф Яна Цибульская, а также певица Lida Lee и танцовщик Алексей Базела. В седьмом эфире из проекта ушли сразу две пары – олимпийский призер, каратист Станислав Горуна с танцовщицей Даниэлой Преап и певица Джамала с танцором Антоном Нестерко. В предпоследнем эфире из проекта выбыли певица Евгения Власова и ее партнер Максим Леонов, а 31 октября – певец Melovin и его партнерша, танцовщица Елизавета Русина.

Выступления участников шоу оценивают прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и украино-американский хореограф, чемпион мира по латинским танцам, победитель американского шоу Dancing with the Stars на канале ABC Максим Чмерковский. Он впервые стал судьей этого проекта – Кухар и Яма занимали судейские кресла в течение четырех предыдущих сезонов.

Ведущими проекта являются Юрий Горбунов и Иванна Онуфрийчук. Главным хореографом шоу стала победительница первого сезона хореограф Алена Шоптенко. Креативным продюсером проекта приглашена хореограф Елена Коляденко.

В конце октября Шоптенко заявила, что видит в числе троих финалистов этого шоу спортсменку, актера и представителя шоу-бизнеса.

Теги: Ольга Харлан, Константин Войтенко, Танцы со звездами, Александра Зарицкая, Артур Логай, Дмитрий Каднай
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