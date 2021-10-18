Бульвар Шоубиз
 
18 октября, 2021
 
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"Не убивай". Участник "Танцев со звездами" Войтенко впервые в истории проекта станцевал без партнерши ради примирения с женой. Видео

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Войтенко: Я не хочу, чтобы мы делали из этого какое-то шоу. Я хочу все наладить за кадром
Войтенко: Я не хочу, чтобы мы делали из этого какое-то шоу. Я хочу все наладить за кадром
Фото: tanci1plus1 / Instagram

Участник "Танцев со звездами" на "1+1", актер Константин Войтенко 17 октября во время седьмого эфира вышел на паркет без своей партнерши, танцовщицы Роксоляны Маланчук. Запись его танца опубликована на YouTube-канале проекта.

Артист посвятил выступление своей жене, хореографу Валентине Войтенко, которая ранее заявила, что они сейчас не живут вместе, а продюсеров проекта обвинила в обмане.

По словам ведущего проекта Юрия Горбунова, это первый в истории этого шоу случай, когда участник выходит на паркет без своей партнерши.

"Я не хочу, чтобы мы делали из этого какое-то шоу. Я хочу все наладить за кадром", – заявил Войтенко.

Он исполнил контемп под песню украинского музыканта Сергея Бабкина "Не убивай".

Супруга актера пока не комментировала его выступление в своем микроблоге.

ВИДЕО
Видео: Танці з зірками / YouTube
Контекст:

2 сентября 2021 года во время второго эфира "Танцев со звездами" Войтенко публично признался, что у них в семье есть проблемы, а его участие в проекте стало причиной еще одной ссоры с женой. По словам артиста, они вместе с супругой проходили кастинг, организованный продюсерами "Танцев со звездами": он – как звезда, а его жена – как хореограф. Но взяли в проект только его. Артист завил, что после этого супруга пожелала ему успехов таким тоном, что ему стало неприятно. "Я ощущаю, что это не пожелание успеха и точно не о любви", – признался в эфире шоу актер. Резюмируя, Войтенко сообщил, что после этого случая им с женой понадобилась помощь психолога. 

Валентина Войтенко отреагировала на слова мужа спустя сутки, заявив в своем микроблоге в Instagram, что публичное обсуждение отношений с мужем является для нее запретной темой. Она призналась, что сюжет, в котором ее муж лично говорит о проблемах в семье, причинил ей боль. 

10 октября во время шестого эфира Войтенко заявил, что намерен предложить жене вместе с ним выйти на паркет ради примирения. После этого супруга актера заявила в Instagram, что у них с мужем нет ссор из-за ее неучастия в шоу, как об этом говорит муж. "Меня злит и раздражает, что обо мне лгут на национальном телевидении – сценаристы, продюсеры шоу "Танцы со звездами" и мой муж. Я просила Костю не ввязывать меня в его участие в шоу. Увы, это не помогло. Я приняла решение написать здесь свою позицию. У нас нет конфликта с Костей из-за моего неучастия в шоу. И мне не нравится, что эта история тянется к какому-то воссоединению в прямом эфире. Ощущение, будто я должна подыгрывать в том, что придумали и решили за меня и в чем я подыгрывать не обещала", – написала она.

Константин и Валентина Войтенко поженились в 2015 году. В конце 2016-го у них родилась дочь Эмилия.

Теги: скандал, семья, Константин Войтенко, Танцы со звездами
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