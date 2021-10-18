"Не убивай". Участник "Танцев со звездами" Войтенко впервые в истории проекта станцевал без партнерши ради примирения с женой. Видео

Войтенко: Я не хочу, чтобы мы делали из этого какое-то шоу. Я хочу все наладить за кадром Фото: tanci1plus1 / Instagram

Артист посвятил выступление своей жене, хореографу Валентине Войтенко, которая ранее заявила, что они сейчас не живут вместе, а продюсеров проекта обвинила в обмане.

По словам ведущего проекта Юрия Горбунова, это первый в истории этого шоу случай, когда участник выходит на паркет без своей партнерши.

"Я не хочу, чтобы мы делали из этого какое-то шоу. Я хочу все наладить за кадром", – заявил Войтенко.

Он исполнил контемп под песню украинского музыканта Сергея Бабкина "Не убивай".

Супруга актера пока не комментировала его выступление в своем микроблоге.

ВИДЕО

Видео: Танці з зірками / YouTube